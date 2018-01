SAGAFJORD HOTEL BLIR BW PREMIER COLLECTION

Hotellet med den eventyrlige beliggenheten ved Hjørundfjorden på Sæbø. i hjertet av Sunnmørsalpene, kan fra og med 1. januar skilte med varemerket BW Premier Collection, Best Westerns kategori for eksklusive hoteller i verdensklasse.

Etter totalrehabilitering og nyåpning i 2012,har Sagafjord Hotell trollbundet gjester fra fjern og nær med en unik og minneverdig opplevelse av vestlandsk natur, kultur og mat-tradisjoner. Med egen integrert marina, gode konferansefasiliteter, et bredt tilbud av eksepsjonelle natur-opplevelser som fottur, fjordtur, fiske, kajakk eller toppturer – sommer som vinter, legger Sagafjord Hotel alt tilrette for et uforglemmelig opphold. Hotellet er en sentral del av «Ski the Fjords» – konseptet.

– Sagafjord Hotel er vårt første BW Premier Collection hotell her i Norge, og det er vi veldig stolte av, sier Hege Ramm, Country Manager Norway. – Hotellet er et reisemål i seg selv, der interiør og design er gjennomtenkt til siste detalj, for å passe inn med de fantastiske omgivelsene blant fjord og fjell.

– Vi har helt siden restaureringen vært trofaste mot vårt konsept. Vi tilbyr opplevelser i alle kategorier, uavhengig av gjestens formål eller ambisjoner med besøket. Uansett når og hvordan våre gjester ankommer, tilrettelegger vår dyktige stab for at alle ønsker og behov skal bli oppfylt, sier Wenke Gjørtz, en av eierne, driverne og medansvarlig for design og utsmykking av hotellet. – Vi merker nå resultatene av mange års hard satsing og utholdenhet, og ser med forventning og spenning frem til å ta del i dette eksklusive selskapet.