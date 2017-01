SALGSSUKSESS FOR VISBOOK – MARKEDSLEDER I SKANDINAVIA

I 2016 fikk Visbook 90 nye kunder, bare i Norge, totalt var det snakk om nærmere 120 nye kunder ifjor. – Dette er ekstremt bra med tanke på at dette er 90 forskjellige bedrifter, noe som er mer enn mange av våre konkurrenter har totalt i sin kundeportefølje, sier Arne Hegstad (bildet), salgs- og markedssjef i Visbook, som har vært ansvarlig for salget i Norge.

VisBook har i mange år hatt stor suksess med bookingløsninger for reisebransjen. Fra før hadde de rundt 700 kunder. Mange av de nye kundene som kom til i løpet av 2016 er hoteller og rorbuanlegg, endel aktivitetsbedrifter og camping.

– Kundene er godt spredt utover hele landet. Et område der vi nå står spesielt sterkt er Lofoten, med mange overnattings- og aktivitetsbedrifter, idag er det ikke mange overnattingsbedrifter i Lofoten som ikke bruker Visbook. Også i Telemark har vi en utrolig stor kundemasse. Vi er nå uten tvil markedsledende i Skandinavia, selv om de fleste kundene er i Norge, sier Arne Hegstad.

Blant store Visbook-kunder finner vi bl.a. Classic Norway, med en rekke overnattingsbedrifter i Møre og Romsdal, Lofoten og Bjorli. Smart Hotel med fire hoteller og P-Hotels med fire hoteller. Alle disse er i vekst og bygger seg opp med Visbook. Totalt er over halvparten av kundemassen hoteller og moteller, rundt 25% camping og resten er aktivitetsbedrifter.

– Jeg tror vi lykkes så godt bl.a. fordi vi er tilstede i markedet og kan tilby effektiv, norsk support 24 timer i døgnet. Som oftest er det ikke snakk om tekniske problemer, men mer hjelp til å bruke systemet, f.eks. når nye ansatte skal igang.

For 2017 har vi satt oss høye mål, vi skal oppnå 100 salg i år også. Vi er allerede i dialog med et par større kjeder, så det ser positivt ut. Visbook ligger langt fremme på utvikling og kan tilby svært gode priser, derfor opplever vi nå økende interesse for våre løsninger, også fra større reiselivsbedrifter. Det er tydelig at vi har lykkes med noe, og det er litt morsomt å oppnå slike rekordresultater, avslutter salgs- og markedssjef Arne Hegstad.

