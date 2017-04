SCANDIC ÅPNER TO NYE HOTELLER

Scandic Hotels vokser videre i Norge. Nå får Scandic-familien to nye medlemmer med åpningen av de nyrenoverte hotellene Scandic Valdres og Scandic Sørlandet.

– Scandic har hatt en sterk utvikling i Norge de siste årene og skal vokse videre. Vi er glade for å ønske de nye hotellene velkommen i Scandic-familien. Scandic Valdres vil gi våre gjester et enda bedre tilbud i området med sin beliggenhet i hjertet av Valdres. Scandic Sørlandet vil styrke vår posisjon i Kristiansand mot ferie- og fritidsmarkedet, så vel som mot konferansemarkedet, sier Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direktør i Scandic Hotels Norge.

Scandic Valdres

Scandic Valdres har gjennomgått en omfattende oppussing av fellesarealer og står nå klart til å ta imot gjester fra fjern og nær. Hotelldirektør ved Scandic Valdres, Ole Volden-Sandersen, ønsker å bygge hotellets posisjon som et samlingspunkt for hele Valdres-regionen.

– Jeg ønsker å befeste hotellets rolle som et møtepunkt i Valdres, og bidra til å bygge Valdres som en viktig turistdestinasjon. Det at Nordens største hotellkjede nå etablerer seg i vår region, er jeg helt sikker på vil bidra positivt til å sette Valdres på kartet for enda flere, ikke minst også i våre naboland. Og selvfølgelig gleder jeg meg til å tilby gjestene den prisbelønte Scandic-frokosten og et helt nytt lunsjkonsept, sier Volden-Sandersen. Scandic Valdres har 10 fleksible møterom, hvorav det største møterommet har en kapasitet på opptil 700 personer. Hotellet ligger midt i Fagernes med utsikt over Strandefjorden og har 139 rom. I løpet av 2017 starter oppussingen av hotellets baderom.

Scandic Sørlandet

Oppussingen av Scandic Sørlandet er i innspurten, og før påske vil både fellesarealer og alle hotellets 210 rom være nyoppussede og klare til å ønske påsketurister og øvrige gjester velkommen. Målet er å bidra til å videreutvikle Kristiansand og omegn som turist- og møtedestinasjon. Scandic Sørlandet ligger strategisk plassert kun 600 meter fra en av Norges største turistattraksjoner, Kristiansand Dyrepark. Det gjør at hotellet er attraktivt for så vel barnefamilier som konferansegjester. Scandic Sørlandet kan huse 550 konferansegjester i sin største sal, og hotellet tilbyr ni møterom og to konferansesuiter.

– Med Scandic-nettverket i ryggen har vi alle muligheter til å bidra til vekst i turistnæringen i og rundt Kristiansand. Vi gleder osss til å samarbeide med søsterhotellet Scandic Kristiansand Bystranda for å tiltrekke oss gjester fra inn- og utland, sier Ricardo Sousa, hotelldirektør ved Scandic Sørlandet.

Både Scandic Valdres og Scandic Sørlandet har vært drevet av Pandox som Thon-hoteller. I januar 2017 ble det kjent at Scandic hadde inngått en avtale med Pandox og Eiendomsspar om å drifte åtte hoteller, fordelt på fem hoteller i Norge, to Sverige og ett i Danmark. Pandox har frem til nå stått for driften av samtlige åtte hoteller og eier syv av hotellene. Det åttende hotellet, Grand Hotel i Oslo, eies av Eiendomsspar.

Foto: Scandic Valdres