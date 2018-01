SCANDIC LILLESTRØM ÅPNET

Scandic Lillestrøm er åpnet, et splitter nytt sentralt hotell kun 50 meter fra Lillestrøm stasjon og 12 minutter fra Oslo Lufthavn.

– Lillestrøm er en spennende destinasjon, og med Scandic Lillestrøm gleder vi oss til å tilby Lillestrøm et urbant hotell med sterk lokal tilhørighet. Hotellet ligger rett ved en av Norges travleste jernbanestasjoner, og målet er at det skal bli en møteplass for lokalbefolkningen, så vel som for forretningsreisende, sier Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direktør i Scandic Hotels Norge.

Hotellet har 220 rom fordelt på 12 etasjer og er dermed den høyeste bygningen i området. Rommene er tilpasset gjester med ulike behov, og det finnes blant annet 22 tilgjengelighetsrom, samt komfortable familierom med køyesenger, som er som skreddersydd for idrettslag eller store familier.

Hotellets innredning er inspirert av byens historie og er tydelig preget av jernbanens og sagbruksindustriens betydning for Lillestrøm. Hotelldirektør Jannicke Holmgreen Lorentzen og teamet på Scandic Lillestrøm har lagt ned en stor innsats for å forene det moderne og det historiske.

– Denne dagen har vi gledet oss lenge til. Det har vært utrolig spennende å få være med og forme et splitter nytt hotell fra start og bygge det på den rike lokalhistorien. Det gjør det ekstra spesielt å kunne åpne dørene for gjestene for første gang, sier Lorentzen.

Med sine 500 kvadratmeter med topp moderne møte- og konferansefasiliteter for opptil 200 personer, skal Scandic Lillestrøm bli en naturlig møteplass for både tilreisende og lokale i Lillestrøm.

Tradisjonskost med urban vri

I hjertet av Scandic Lillestrøm åpner Bruket Restaurant & Bar, som skal servere husmannskost med en vri. Den lokale slakteren Rosenberg leverer pølser og stykningsdeler av hele dyret, og Fetsund Hjemmebryggeri har utviklet en pale ale eksklusivt for hotellet, Bruket Spesial.

– Vi ønsker å skille oss ut og gjøre noe unikt for både konferansegjester og lokalbefolkningen. En viktig del av denne satsingen er Bruket. Her vil vi servere spennende smaksopplevelser basert på lokale råvarer. Forvent deg bestemors klassiske oppskrifter, men med en moderne og urban tvist. Dessuten er vi opptatt av å bruke alle deler av dyret og løfter derfor frem tradisjonsrike og fantastiske retter som oksehalesuppe. Ambisjonen er å hevde oss blant Lillestrøms beste spisesteder, sier Lorentzen.

