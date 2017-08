SCANDIC SERVERTE 2 TONN GRILLMAT TIL 5000 I TROMSØ

Scandic er offisiell samarbeidspartner til sykkelrittet Arctic Race of Norway. For å hedre folkefesten rundt sykkelrittet, inviterte hotellkjeden hele Tromsø på gratis grillfest søndag 13. august. Og hvilken grillfest det ble!

– Vi ønsket å gi noe tilbake til alle sykkelfans som bidrar til at Arctic Race of Norway er et unikt idrettsarrangement med en fantastisk profilering av Nord-Norge. Som stolt samarbeidspartner og sponsor, er dette vår måte å takke alle som har bidratt, sier Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direktør i Scandic Norge.

Grillfesten fant sted på Stortorget midt i Tromsø sentrum. Scandic med leverandører spanderte maten, og på menyen stod blant annet langtidsrøkt oksebryst, grillet kyllingspyd, vegetarburger, og trendy poke bowl med laks og ris.

– Når man inviterer til fest, så håper man selvfølgelig på mange gjester og god stemning. Tromsøværingene dukket opp i hopetall, og med deilig mat, tusenvis av fornøyde mennesker og til og med godt vær, så ble dette den festen vi hadde drømt om, sier Morten Malting, direktør for mat og drikke i Scandic Norge.

Hele to tonn grillmat fordelt på ca. 8000 porsjoner gikk unna på tre svært hektiske timer. – Vi hadde så stor pågang at vi valgte å starte grillfesten en time tidligere enn planlagt. Til slutt satt vi ikke engang igjen med et eneste kyllingspyd eller en pølse, og vi anslår at ca. 5000 mennesker var innom vår grillfest, sier Malting.

Tilsammen har rundt ti kokker fra flere Scandic-hoteller og fra leverandørene Grilstad og Haugen-Gruppen vært i sving i flere dager for å forberede festen.

– Alle de hyggelige tilbakemeldingene vi har fått tyder på at gjestene har spist og kost seg. Det inspirerer til å finne på flere lignende stunt i fremtiden, sier Scandics direktør for mat og drikke.

Scandic er nemlig ikke ukjent med å skape folkefest eller servere mat til mange gjester. Under fjorårets Arctic Race inviterte Scandic til verdensrekordforsøk i Bodø. Sammen med 5000 bodøværinger satte Scandic ny uoffisiell verdensrekord med et sammenhengende frokostbord på hele 536,2 meter.

– Nå skal vi nyte alle de positive reaksjonene vi har fått fra tromsøværingene, og så gleder vi oss allerede til neste års utgave av Arctic Race of Norway. Selv om løypa foreløpig ikke er kjent, så er jeg overbevist om at det vil bli nok en folkefest og den best tenkelige markedsføringen av vår nordligste landsdel, sier Steen-Mevold.

Leverandørene som bidro til Scandic sin store grillfest var blant annet:

Grilstad

Haugen-Gruppen

Coca-Cola

Køltzow

Engros Frukt

Nortura

Bama

Bilde: Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direktør i Scandic Norge (t.v.) og Morten Malting, direktør for mat og drikke i Scandic Norge, hadde stor suksess med grillfest i Tromsø.