SCANDIC VOKSER MED TO NORLANDIA-HOTELLER

Scandic Hotels styrker sin posisjon i Norge med to nye hoteller. Fra 1. januar 2018 vil Lofoten Hotell i Leknes bli en del av Scandic, og høsten 2018 åpner et helt nytt hotell ved Brennemoen (bildet) i Indre Østfold, også det som et Scandic-hotell.

– Scandic har utviklet seg sterkt i Norge de siste årene, i både fritids-, forretnings- og konferansesegmentet. Nå ser vi frem til å styrke posisjonen med to nye hoteller, ett i Østfold og ett i Leknes i Lofoten, sier Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direktør i Scandic Hotels Norge.

Overtagelsene er en del av en franchiseavtale mellom Scandic Hotels og Norlandia Hotel Group, deres selskap NHG Management AS skal fortsatt drifte hotellene. Begge hotellene ligger i områder med stort potensiale for vekst. Brennemoen har en sentral beliggenhet i forhold til E18 i Indre Østfold, midt mellom byene Askim og Mysen. Lofoten Hotell ligger rett ved handelssenteret Leknes, kun fem minutter unna flyplassen, dette drives nå som et Best Western-hotell.

– Det nye hotellet ved Brennemoen i Indre Østfold vil bli et naturlig samlingspunkt for reisende og besøkende på veien mellom Stockholm og Oslo. Det er stort potensiale i alle segmenter i dette området, både for jobbreisende og konferansevirksomhet, samt ferie- og fritidsgjester. Lofoten er en populær turistdestinasjon og Lofoten Hotell vil bli et godt tilskudd for oss i Vest-Lofoten. Vi gleder oss til å tilby gode opplevelser til gjestene våre på begge hoteller, sier Steen-Mevold.

Norlandia har også store forventinger knyttet til avtalene. Det nordiske hotelldriftselskapet har en portefølje på 27 hoteller i Norge og Sverige, med både egne og eksterne brands.

– Scandic er en spennende kjede i vekst og en ledende aktør i det nordiske hotellmarkedet. Med sin erfaring og sitt gode omdømme, tror vi at Scandic Hotels vil tilføre det nye hotellet ved Brennemoen og Lofoten Hotell betraktelig merverdi, sier administrerende direktør i Norlandia Hotel Group, Morten Kahrs.

Brennemoen Hotell ferdigstilles høsten 2018. Norlandia Hotel Group bygger hotellet sammen med Brennemoen Eiendom AS, og hotellet vil få rundt 100 rom og 200 senger fordelt på tre etasjer. Hotellet vil også ha en restaurant med plass til rundt 150 gjester og en konferansesal for nærmere 200, samt en rekke mindre møterom. Lofoten Hotell har 63 rom fordelt på to etasjer og gjennomgikk nylig en større renovering av rom og fellesarealer.