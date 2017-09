SKAL HALVERE MATSVINNET

Fem departementer og norsk matbransje har signert en tilslutningserklæring, der norsk matbransje forplikter seg til å redusere matsvinnet med 15 prosent innen 2020. Scandic Hotels går enda lengre og skal redusere sitt matsvinn med 20 prosent innen 2020. Innen 2030 skal matsvinnet kuttes med 50 prosent.

– Vi er glade for at både myndigheter og en samlet bransje tar denne miljøutfordringen på alvor. Vi har jobbet målrettet med å kutte matsvinn siden 2011 og ønsker å lede an i bransjen, sier Morten Malting, direktør for mat og drikke, Scandic Hotels Norge.

Gjennom initiativet «Kutt Matsvinn 2020» i regi av Matvett, har Scandic Norge forpliktet seg til å kutte sitt matsvinn med 20 prosent innen 2020. For en stor hotellkjede med mer enn 80 hoteller i Norge, blir det fort store tall. 20 prosent mindre matavfall betyr årlig:

150 tonn mindre matavfall

400 tonn mindre utslipp av CO2

8 millioner kroner i reduserte kostnader

Matvett er en av initiativtakerne bak den nye bransjeavtalen for matsvinn, de er opptatt av at den viktigste jobben ligger i det daglige.

– Utfordringene er å få nok aktører til å “walk the talk”, slik at arbeidet som gjøres speiler det ambisiøse målet. Det er viktig at ledelsen i bedriftene sørger for å ha de ansatte med seg og at arbeidet forankres tilstrekkelig nedover i organisasjonene, slik at det settes inn nok ressurser til å gjennomføre målinger og tiltak, sier Anne Marie Schrøder, kommunikasjonssjef i Matvett.

Scandic er opptatt av alle de små og store tiltakene som tilsammen gjør at hotellkjeden når målene.

– Vi kutter ved å sette frem mindre buffémat av gangen og heller fylle på ved behov, oppfordre gjester til å forsyne seg flere ganger og ikke minst veies alt av matavfall, slik at man har full kontroll på hvor mye matavfall hvert hotell produserer. Dessuten jobber kjøkken og booking tett sammen for å optimalisere menyen til ulike grupper og redusere matsvinnet ytterligere, sier Malting.

Bilde: Klima- og Miljøminister Vidar Helgesen (t.v.) og Scandic Norges direktør for mat og drikke, Morten Malting.