SKOLEUNGDOM TOK OVER SCANDIC-HOTELL

Scandic Vulkan i Oslo lot en skoleklasse ta over hele hotellet i anledning Operasjon Dagsverk. Alle stillinger fra resepsjonist, kokk, servitør til hotelldirektør ble torsdag besatt av elever fra Oslo Handelsgymnasium.

Hotelldirektør ved Scandic Vulkan, Monica Egeberg, ønsker at flere skal få øynene opp for hvilke muligheter som ligger i reiselivsbransjen. Og da ideen dukket opp om å kombinere Operasjon Dagsverk med å gi skoleungdom innsikt i bransjen, var hun ikke vond å be.

– Operasjon Dagsverk er en fantastisk aksjon der skoleungdom donerer et dagsverk til støtte for ungdommer i andre land, som ikke har de samme mulighetene til utdanning som norsk ungdom har. Når vi i tillegg kan kombinere dette med å la fremtidens arbeidstakere få et innblikk i en bransje i vekst og som allerede nå trenger mer kvalifisert arbeidskraft, så er det en klassisk vinn-vinn situasjon, sier Egeberg.

NHOs årlige kompetansebarometer viser at seks av ti reiselivsbedrifter har et udekket kompetansebehov allerede i dag.

– Vi i Scandic ønsker å ta vår del av ansvaret for at unge ser mulighetene i reiselivsnæringen, slik at vi kan møte fremtidens etterspørsel, sier hun.

Totalt 28 elever fra Vg1 linje service og samferdsel ved Oslo Handelsgymnasium møtte torsdag morgen spente og forventningsfulle opp på Scandic Vulkan. Oppdraget for dagen var enkelt nok, men samtidig overveldende: Å drive hele hotellet en dag!

17 år gamle Stephanie Rivera fikk oppdraget med å være hotelldirektør og hun innrømmet at det var en oppgave hun ikke tok lett på. – Jeg er mest nervøs for å være sjefen til mine egne klassekamerater, sa den ferske hotelldirektøren.

Hotellets faste hotelldirektør mente likevel at det var en oppgave 17-åringen tok på strak arm. Rivera ble kastet rett ut i det med kaffeskjenking til frokostgjester, romsjekk, svare på Tripadvisor-tilbakemeldinger, samt prøvesmaking av restaurant Ferros nye meny. I tillegg til selvfølgelig å passe på at kollegaene og klassekameratene gjorde sine oppgaver i henhold til gjestenes og den ferske direktørens forventninger.

Flere av elevene syntes innsikten de fikk i løpet av dagen var så spennende at de vil vurdere en videre karrierevei innenfor hotell- eller reiselivsbransjen. To av elevene som arbeidet på Scandic Vulkan i anledning OD fikk på direkten tilbud om praksisplass og vil allerede fra neste uke jobbe en dag i uken på hotellet. Ytterligere fire elever vil få praksisplass etter nyttår. Hotelldirektør Rivera var en av dem som syntes dagen ga mersmak.

– Det har vært utfordrende, men en veldig morsom opplevelse. Jeg kommer absolutt til å vurdere en karriere innenfor hotellbransjen etter dette, sier Rivera.

I tillegg til Scandic Vulkan hadde hele 18 Scandic-hoteller fra Kirkenes til Kristiansand ny hotelldirektør i anledning OD-dagen, samt flere andre stillinger.

Bilde. Stephanie Rivera, Operasjon Dagsverks Sandra Skiaker, hotelldirektør Monica Egeberg. Foto Marianne Wennesland – Scandic