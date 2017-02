SMAK 2017 INNFRIDDE FORVENTNINGENE

SMAK 2017 og parallellmessen Mat & Emballasje, som ble arrangert på Norges Varemesse fra 7.-10. februar, nådde nye høyder. Tett på 29.500 B2B besøkende fant veien til Lillestrøm og de nærmere 400 utstillerne. For SMAK 2017 var også det faglige programmet under messen større enn noen gang, og det ble avholdt 11 konkurranser og hele 40 inspirerende foredrag. – Vi la stor vekt på å sette sammen et spennende og variert program med et høyt nivå innenfor digitalisering, trender og bransjens suksesshistorier, forteller prosjektleder for SMAK 2017, Torill Engelberg.

– Videre er det verd å merke seg at vi hadde en betydelig økning i antallet som besøkte avdelingen for alkoholholdig drikke på SMAK 2017. Avdelingen hadde denne gang 6750 besøkende, noe som er en økning på rundt 20 % sammenlignet med forrige SMAK-messe i 2014, sier Engelberg.

– Vi er veldig godt fornøyd med året messe, sier daglig leder Joe Harald Strand i Bransjeforening for storkjøkkenleverandører i Norge, BFSN.

– Jeg sitter igjen med mange positive inntrykk, og har absolutt følelsen av at dette var en god møteplass for en bransje i vekst. Mange av de jeg snakket med, ga uttrykk for at de hadde stort utbytte av å være tilsted på SMAK 2017, sier Joe Harald Strand.

– Dette er nok en av de beste SMAK-messene vi har vært på, mener markedssjef Frode Hval i Joh. Kaffe. – Vi opplevde et vanvittig trykk den første dagen, og hadde hver dag mange gode samtaler med kunder og beslutningstagere fra hele bransjen.

Høy standard

– Det var utrolig høy standard på messen i år, mener kjededirektør Jan Arstad i Nortura Proff. – Det er kanskje den beste SMAK-messen noensinne! Mange av utstillerne hadde lagt ned mye innsats i sine stands, og mange hadde mye og godt innhold i det de presenterte, mener Arstad.

– Ellers hadde messen et bra faglig program, og besøket på messen og hos Nortura Proff har generelt vært veldig bra, fremhever Arstad som også kunne glede seg over at Nortura Proff sin stand ble kåret til messens beste.

Også innkjøpsdirektør Morten Karlsen i NHO Reiselivs innkjøpskjede er godt fornøyd med SMAK 2017. – Vi hadde mange spennende besøkende, og nådde mange potensielle medlemmer. Jeg synes også aktivitetsnivået var bra og seminarprogrammet var faglig sterkt. Dette var kort sagt en god messe, sier Karlsen.