SNART FERDIG RENOVERT HOS RADISSON BLU PÅ FORNEBU

Radisson Blu Park Hotel, Fornebu, er nå i sluttfasen av en omfattende renovering, målet er å gi gjestene de beste hotellopplevelsene på Fornebu.

– Gjestene fortjener de aller beste hotellopplevelsene når de bor hos oss, derfor har vi lagt mye ressurser i denne oppgraderingen. Våre medarbeidere gjør sitt ytterste for å gi gjestene bransjens beste service og vi er veldig stolte av alle de flotte tilbakemeldingene fra våre mange stamgjester. Nå gleder vi oss til å ønske gjestene velkommen tilbake til et helt «nytt hotell», sier Torbjørn Marthinussen, General Manager ved Radisson Blu Park Hotel, Fornebu.

Fra tidligere er alle møterom, lobbyen, restauranten og fellesområdene modernisert av DOOS Architects, og fra nyttår vil hele hotellet fremstå som nytt.

Radisson Blu Park Hotel ligger i landlige omgivelser ved Oslofjorden, kun en kort kjøretur fra Oslo sentrum. Hotellet har 251 gjesterom, hvorav 104 ble nyoppusset for få år siden. Alle de resterende gjesterommene vil være nyrenoverte fra januar 2018. Alle de 16 møterommene, spredt over 616m2, ble renovert i fjor.

Målsetningen med oppgraderingen er å skape en avslappende og stemningsfull atmosfære for gjestene, som skal sørge for at de får ny energi og nye impulser når de bor på hotellet. Det er valgt mørke farvetoner som grønt, brunt og grått, tregulv i gjesterommene, marmor i lobbyen og messingdetaljer i restauranten. Blant interiøret finnes betongelementer, skinndetaljer og glassutsmykninger. Alt for å hente opp igjen byggets sjel og skape en stemning som gjør at gjestene føler seg velkomne og avslappede. Gjestene kan glede seg over flere designelementer, blant annet den ikoniske EGG-stolen designet av Arne Jacobsen i 1960 til Radisson Blu Royal Hotel i København.

Renoveringen av Radisson Blu Park Hotel, Fornebu, er en del av Rezidor Hotel Group sitt mest omfattende renoveringsprogram i Norden noensinne. I løpet av få år vil Rezidor Hotel Group ha investert omkring en milliard norske kroner (110 millioner euro) i oppussingen av flere av Radisson Blu og Park Inn by Radisson hotellene i Norden. I tillegg kommer betydelige investeringer fra eierne av hotelleiendommene.

– Målet er å gi gjestene våre enda bedre hotellopplevelser. Mange av rommene pusses opp og en del av hotellene vil få nye, internasjonale restaurantkonsepter som tilpasses med lokale retter og råvarer. Hotellene vil se bedre ut, maten skal smake enda bedre og servicen heves fra et allerede høyt nivå, sier Tom Flanagan, Area Senior Vice President for Rezidor Hotel Group i Norden.