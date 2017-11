SOLA STRAND HOTELS STIPENDER – FRISTEN NÆRMER SEG

Sola Strand Hotel er et historisk hotell fra 1914, idyllisk plassert på Solastranden like utenfor Stavanger. Hotellet er eid og drevet av Ellen & Axel Lunds Stiftelse. Stiftelsen ble opprettet 10. januar 1950.

– I stiftelsens vedtekter står det at hotellet skal drives som et førsteklasses turisthotell, og at deler av overskuddet skal gå til opplæring innen hotell- og restaurantbransjen. Dette innebærer at hotellets overskudd føres tilbake til drift og vedlikehold av hotellet, samt at stiftelsen deler ut stipender til studenter innen hotell- restaurantfag. På denne måten er vi med på å støtte opp om et utviklende fagmiljø for fremtiden, sier hotellets markedssjef, Kjersti Steffensen.

Det lyses ut stipendtildeling årlig, og i 2016 ble det delt ut tre stipender til videreutdanning innenfor hotell- og restaurantfaget. Basert på en samlet vurdering i styret i stiftelsen kom følgende tre søkere ut noe bedre enn de øvrige søkerne: Victoria S. Rønne – Student ved Hotel Institute Montreux

Silje Bendiksen – Student ved Blue Mountains International Hotel Management School

Henny Sofie Tanberg – Student ved Les Roches International School of Hotel Management

Fristen for å søke stipendtildeling for 2017 er 1. desember 2017.

For mer informasjon: kjersti@sola-strandhotel.no

www.sola-strandhotel.no