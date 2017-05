SPEKE GJESTER FÅR RABATT PÅ BRASSERIE X

Fra fjerde til tiende mai kan gjester gå seg til rabatt på samtlige Brasserie X-restauranter i Norge og Sverige.

– En av våre største helseutfordringer i dag er at vi sitter for mye i ro. Derfor kjører vi i en uke fremover en skritt-konkurranse, slik at du får betalt for mosjon i form av rabatt på våre Brasserie X-restauranter, sier Petter Stordalen, eier av Nordic Choice Hotels.

Frem til 10. mai kan restaurantgjester konvertere antall skritt gått daglig, til rabatt i Brasserie X. Gjester som går mer enn 10.000 skritt på én dag i løpet av kampanjeperioden, får 25 prosent rabatt i restauranten. Skritteller eller tilsvarende funksjon på mobiltelefon må fremvises på restauranten.

Skrittkonkurransen arrangeres i forbindelse med innspurten av Local EAT Award, hvis mål er å finne Nordens beste entreprenører innen mat, helse og bærekraft. Den som har gått mest i hele Norge, vinner én billett til EAT Stockholm Food Forum 12.-13. juni, samt hotell og reise.

– Gjennom skrittkonkurransen, vil vi fremme fokuset på mat, helse og bærekraft, også blant ikke-gründere. I tillegg til rabatten på 25 prosent, vil vi gi elleve sprekinger i Norge og Sverige, de som har gått flest skritt gjennom hele perioden, en gratis hotellweekend med 3-retters middag for to. Vi håper dette motiverer mange til å ta bena fatt, avslutter Stordalen.