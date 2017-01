STAVANGER TIL TOPPS I “ÅRETS UNGE HOTELIER” OG “ÅRETS UNGE LEDER I REISEBRANSJEN”

Under HSMAIs store prisfest i Operaen i Oslo 25. januar, knyttet det seg stor spenning til hvem som skulle gå av med seieren og bli kåret til “Årets Unge Hotelier 2016” og “Årets Unge Leder i Reisebransjen 2016”.

– Det var tolv meget sterke kandidater som var nominert av sine respektive toppledere i år, men det ble Olle Aulin og Nadia Benouddane som kom lengst opp i konkurransen, sier HSMAIs administrerende direktør Ingunn Hofseth, som er stolt av samtlige nominerte, ikke minst av de to vinnerne. – Som det fremgår av juryens uttalelser, har den hatt en vanskelig jobb. Derfor finner vi all grunn til å gratulere både vinnere og øvrige nominerte, sier hun.

For fjortende gang er Norges dyktigste unge i reisebransjen kåret. I finaleomgangen var det også denne gang tolv unge bransjefolk fra hele landet, alle har gjort seg bemerket på grunn av sine ledertalenter og fremragende innsats i jobbsammenheng. Juryen måtte gjøre et vanskelig valg blant alle disse svært dyktige kandidatene og resultatet ble at Nadia Benouddane ble kåret til “Årets Unge Leder i Reisebransjen 2016” og Olle Aulin kan smykke seg med tittelen “Årets Unge Hotelier 2016“.

“Årets Unge Hotelier” får et studieopphold ved The Cornell School of Hotel Administration, New York. “Årets Unge Leder i Reisebransjen” får et studieopphold ved London Business School. Begge priser inkluderer reise og opphold.

Om “Årets Unge Hotelier 2016”, Olle Aulin (28), direktør Thon Hotel Stavanger, sier juryen:

“Årets Unge Hotelier” beskrives som en leder som evner å tenke strategisk og resultatorientert og samtidig tar godt vare på sine medarbeidere og får dem til å vokse. En coachende lederstil, med fokus på å få frem det beste i sine kollegaer og medarbeidere, har vist seg å være svært effektiv. Dette er en synlig og operativ leder, som går foran som et godt eksempel.

“Årets Unge Hotelier” søker hele tiden utvikling, utfordring og ansvar, noe som har ført ham dit han er i dag. Gjennom å tilegne seg ny kunnskap og nye utfordringer, ønsker han hele tiden å forbedre driften på stedet han arbeider. Han har tydelige mål som følges tett opp, noe som har resultert i måloppnåelse, samt positive endringer og gode resultater.

Om “Årets Unge Leder i Reisebransjen, 2016” Nadia Benouddane (30), F&B Manager Clarion Hotel Air, Clarion Hotel Stavanger og Clarion Hotel Energy, sier juryen:

“Årets Unge Leder i Reisebransjen” beskrives som et unikt, ungt talent, som gjennom mange år har levert ekstraordinære resultater i ulike stillinger. Vinneren har en spennende og annerledes bakgrunn og erfaring, som gir betydelig kunnskap og stor faglig tyngde. I tillegg til å ha ekstremt stor arbeidskapasitet, byr “Årets Unge Leder i Reiselivet” gjerne på seg selv og er svært utadvendt. Er inspirerende å jobbe sammen med, får topp score på alle arbeidsmiljøanalyser. Gjør alltid sitt beste, og beskrives som en person man kan stole 100% på. Er perfeksjonist med jernvilje og sterk personlighet, resultatet er en svært dyktig leder.

Hennes kompetanse og interesse for den økonomiske delen av det hele, har gitt topp resultater i matvarekost og effektivitet. Hun beskrives som den komplette F&B leder.

De andre kandidatene:

Christian Bolstad (35), direktør/eier, Fjordslottet Hotell/Operasjonell sjef,

Bergen Budget Hotel/daglig leder, Ismenningen Lodge

Rositsa Ilieva (29), Housekeeping Manager, Scandic Flesland

Kristoffer Ingemansson (33), kjøkkensjef 26 North Restaurant & Social Club,

Stavanger

Asha Christin Kumar (32), kurs- & konferansesjef, Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen

Jevgeni Mlinnikov (34), hotelldirektør, Scandic Kirkenes

Kristina Polanscak (29), salgsdirektør, Støtvig Hotel

Jostein Rajala (34), direktør, Comfort HotelXpress Youngstorget

Louise Risvold (29), hotellsjef, Clarion Hotel Stavanger

Christian Fredrik Sandberg (32), direktør, Saga Hotels

Sonja Solem (33), hotellsjef, Grand Hotel, Oslo

«Årets Unge Hotelier» og «Årets Unge Leder i Reisebransjen» arrangeres av HSMAI, i samarbeid med HRR og andre samarbeidspartnere fra reiselivsbransjen og ellers.

Prisene deles ut årlig, og blir tildelt unge ledere som har utmerket seg spesielt det siste året, enten ved eksepsjonelt gode resultater i sin jobb, eller som har vært spesielt nytenkende i sin virksomhet og lederrolle. Kandidater blir vurdert i forhold til karriereløp, i tillegg til årets prestasjoner.

Formålet med prisene er å fremme resultatorientert og nytenkende lederskap blant unge ledere, samt å fokusere på viktigheten av lederrollen i hotell-, restaurant- og reiselivsbedrifter.

Les mer utførlig om vinnerne og de andre kandidatene i HRR nr.1.

Presentasjon av vinnerne kommer i HRR nr.2 og nr.3.