STERK VEKST I ASIATISKE BESØKENDE TIL SKANDINAVIA

Skandinavia opplever for tiden en stor vekst av besøkende fra Asia. Et samarbeid mellom DFDS og en rekke skandinaviske reiseoperatører, har vært med på å åpne dørene for et raskt voksende marked.

– Turistene fra Asia kommer for å oppleve den flotte naturen vår, spesielt de norske fjordene, shoppe unike designvarer og utforske de kulturrike hovedstedene våre, forteller Flemming Bruhn, direktør i VisitDenmark.

Tall fra VisitDenmark viser at asiater står for 600.000 overnattinger i Danmark i 2016 – en fordobling siden 2010. Spesielt kineserne står for et stort antall overnattinger og de er en interessant kundegruppe for en operatør som DFDS.

– Kinesere er vanligvis ikke så reisevante som japanere og de vil gjerne oppleve de helt klassiske severdighetene som Den Lille Havfrue, Nyhavn og Amalienborg. De fleste kineserne reiser hit med gruppereiser som besøker både Danmark, Norge, Sverige og Finland. Her har DFDS et attraktivt produkt, fordi båtturen er enkel og naturlig vei mellom de to landene, mener Flemming Bruhn.

De seneste årene har DFDS opplevd en stor tilstrømning av turister fra Asia. Fra 2015 til 2016 har rederiet hatt en vekst på gruppereisende fra Thailand på 46%, mens antallet av turister fra Syd-Korea på gruppereiser har steget med 33%.

Den samlede veksten på gruppesalg er 7% fra 2015 til 2016, mens salget av individuelle online-bookede reiser har vokst med 51% på tre år.

Det er fruktene av en stor turismefremmende innsats på de asiatiske markedene som nå høstes, sier Nancy Anna Djurhûûs, Head of International Market hos DFDS.

– Vi ser på innsatsen som en fellesinnsats med andre nordiske aktører og konkurrenter. På workshops i Asia har vi solgt Norden som en samlet destinasjon og sammen har vi skapt et felles nordisk brand som har styrket gruppesalget. Når det gjelder online salg, har vi via tilstedeværelse på sosiale medier, vært gode til å nå ut til den yngre målgruppen som typisk booker reisen selv, sier Nancy Anna Djurhûûs. Hun ser et stort potensiale i det asiatiske markedet.

– Ved inngangen av 2017 ser vi at den økte aktiviteten fortsetter og derfor forventer vi fortsatt høy vekst i 2017 i dette segmentet.

– Økningen i antall reiselystne kinesere merkes godt også i Norge. Her står kineserne for det høyeste antallet overnattinger i de skandinaviske landene. Interessen hos kinesiske turister skyldes et godt samarbeid mellom de nordiske reiseoperatørene, mener Per Holte, spesialrådgiver i Innovasjon Norge.

– Vi var tidlig ute i 2014, da kineserne fikk tillatelse til å reise ut av landet. Men ingen gjør noe alene i Kina, så istedenfor å konkurrere, har vi satset på å opparbeide et sterkt samarbeid mellom reiseoperatørene i Norden. Tidligere kombinerte kinesiske turister Skandinavia med eksempelvis Tyskland eller Frankrike. Nå bruker de i større grad hele ferien i de nordiske landene, og det nyter vi godt av alle sammen, sier Holte.