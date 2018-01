STOR AKTIVITET PÅ TRAVELMATCH 2018

Det var et yrende liv og mange interessante samtaler på Oslo Kongressenter da TravelMatch 2018 gikk av stabelen den 11. januar. Arrangementet hadde et rekordartet antall deltagere, og må kunne betegnes som en stor suksess. Med et stort antall møter og en aktiv nettverksbygging, ble det både knyttet mange nyttige kontakter og diskutert samarbeide om fremtidige reiser og prosjekter.

– Så langt, må vi kunne si oss godt fornøyd med årets utgave av TravelMatch, det 7. i rekken av denne B2B workshopen, sier prosjektleder Arne Sundt-Bjerck. Med vel 140 selgere og 170 påmeldte kjøpere, er dette det desidert største bransjearrangementet i Norge for utgående trafikk. – Her var det deltagere fra ulike deler av bransjen som representerer de fleste sentrale land for norske reisende, så det skal godt gjøres å ikke finne noe av interesse her, sier Sundt-Bjerck. – Interessen fra internasjonale aktører er enorm, og vi har i flere år hatt venteliste av selgere som ønsker å delta. Begrensningen ligger i størrelsen på lokalet, og behovet for en matching av antall selgere og antall kjøpere.

– Det var helt åpenbart et fornuftig trekk å gå tilbake til vårt opprinnelige konsept, med et heldagsarrangement i sentrum, uten forstyrrende elementer. Dette ble applaudert av både selgere og kjøpere. Også blant kjøperne er TravelMatch nå etablert som er anerkjent og viktig arrangement. Likevel savner vi fortsatt enkelte aktører som vi mener bør ha nytte av å delta, og vi kunne nok tenke oss at kjøperne var mer pro-aktive, både med tanke på registrering og booking av møter, fremholder Sundt-Bjerck.

Spekteret av deltagere var meget stort, og denne gangen var Polen «årets land» på TravelMatch, noe som preget arrangementet, både i form av seminar, mingling, mat og ikke minst deltagelse og visuell profilering. – Vi gjør som vanlig en evaluering av arrangementet med et spørreskjema til alle deltagere, men tilbakemeldingene så langt er meget positive, sier Sundt-Bjerck. – Og at bransjen finner dette nyttig, er det ingen tvil om, legger han til; allerede i forkant var det mer enn 1.000 forhåndsbookede møter og antallet kunne sikkert dobles i løpet av dagen.

-TravelMatch er ubetinget inne i en positiv utvikling, og vi regner derfor med enda større pågang neste år, avslutter prosjektleder Arne Sundt-Bjerck.