STOR INVESTERINGSVILJE, HVIS GODE PRODUKTER DUKKER OPP

– Sommertrafikken iår har vært veldig bra, det har vært en fin økning for Classic Norway-bedriftene. Dette blir den beste sommersesongen noengang for oss. Svært mange norske turister har besøkt våre hoteller og andre overnattingssteder, men utlendingene øker også, vi har mange briter, tyskere, kinesere, svensker og dansker. Etterspørselen er spesielt stor i Lofoten og Geiranger, disse stedene står i særklasse hos oss, sier Runar Myklebust, administrerende direktør, Classic Norway*.

– Vi startet 2017 med å kjøpe Strand Hotel Fevik (bildet), det har vært en god investering, hotellet går kjempebra, over all forventning. Det var sjarmen og historien som gjorde at vi falt for dette hotellet. Vi er opptatt av at de stedene vi kjøper skal ha særpreg og en historie. Vi hadde behov for et sted på Sørlandet og dette er et innarbeidet og godt hotell, det var på en måte som å gå til dekket bord. Vår ambisjon er å engasjere oss utenfor Møre og Romsdal og Lofoten, så Fevik passer godt.

Neste sommer skal Ramme Fjordhotell stå ferdig. Vi skal drifte Petter Olsens nye kulturhotell på Hvitsten i Oslofjorden. Dette er et veldig spennende produkt og gir oss også en etablering i Oslo-området, Norges viktigste område for incoming-turisme.

Mange vil selge

Det kommer enormt med tilbud fra hotelleiere og andre som lurer på om vi er interessert i å overta deres bedrift. Det er så mange hoteller til salgs at man kan av og til bli helt matt. Mange vil selge, men det er få kjøpere i markedet. Mange hoteller som står alene har store utfordringer med å drive lønnsomt, det har jeg opplevd selv også da vi var små. Det er ikke lett å jobbe i motbakke, det kan vi alt om.

Vi har hele tiden forskjellige prosjekter til vurdering. For tiden er vi spesielt interessert i etableringer i Sogn og Fjordane og i Bergensområdet. Målet er å være representert med bedrifter i passe avstand fra hverandre oppover kysten. Vi satser på kystrelaterte anlegg, det er det vi har kunnskap om og erfaring med. Vi er mer opptatt av å finne de riktige anleggene og produktene enn å vokse bare for å vokse. Hvis det dukker opp spennende produkter innenfor vårt konsept og strategi, går vi inn og ser om det er mulig å få til noe. 50 – 60 rom er den størrelsen vi har mest av. Det kan både være eksisterende bedrifter og nybygg, f.eks. Valldal Fjordhotell som vi bygget selv, det sto ferdig for ett år siden. Classic Norways eiere har stor investeringsvilje, hvis gode produkter dukker opp.

Våre ambisjoner er å bli en ledende kjede innen særpregede mindre og mellomstore hoteller, med godt aktivitetstilbud og god beliggenhet. Natur, kultur og opplevelser er stikkordene vi jobber etter. Vi har ikke noen klare mål for hvor mye vi skal vokse, men hittil har utviklingen vært veldig positiv, alle anleggene går nå med overskudd. Vi ønsker ikke å ha en stor administrasjon sentralt, men heller bygge opp selskapet i en takt som vi greier å absorbere og mestre, sier Runar Myklebust i Classic Norway.

* Angvik Gamle Handelssted, Finnøy Havstuer, Flatflesa Fyr, Henningsvær Bryggehotell, Hotell Molde Fjordstuer, Hotell Utsikten Geiranger, Hustadvika Gjestegård, Håholmen Havstuer, Nusfjord, Nyvågar Rorbuhotell, Ona Havstuer, Reine Rorbuer, Strand Hotel Fevik, Valldal Fjordhotell

Les hele artikkelen i HRR nr.5