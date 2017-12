TEKNOLOGILØFT FOR FIRST HOTELS

T ravelClick og First Hotels har underskrevet en eksklusiv samarbeidsavtale som sikrer First Hotels’ gjester, samarbeidspartnere og ansatte tilgang til markedsledende hotellteknologi.

– Med denne avtalen tar First Hotels et stort steg inn i morgendagens hotellteknologi. TravelClick har en unik plattform og vi kan nå tilby hele vår hotellportefølje ledende løsninger innen inntektsmaksimering, distribusjon og gjesteadministrasjon, sier Vibeke Raddum (bildet), adm. dir. i First Hotels.

Det var flyselskapene som var først ute med CRS-løsninger. Disse bidro til å holde orden på reservasjoner, kapasitet og reisende uansett om flyturen ble bestilt i Paris, Kairo, Houston eller Hong Kong. I dag er CRS-ene høyteknologiselskaper som i vesentlig grad sikrer inntektsoptimalisering gjennom områder som reservasjons- og bestillingsmotorer, weboptimalisering og gjesteadministrasjon.

– Vi vurderte flere leverandører, men så tidlig at TravelClick utmerket seg. For det første er deres eksisterende tilbud svært godt, men vel så viktig er deres evne og vilje til å videreutvikle produktet, sier Raddum.

I år har selskapet blant annet videreutviklet en rekke prissettingsverktøy, datadrevne integrasjonsløsninger, samt funksjonalitetsforbedringer. Flere nyvinninger kommer fortløpende.

– Vi vil gå igang med flere utviklingsprosjekter med First Hotels, blant annet en fullstendig integrert lojalitetspoenginnløsing med vårt egenutviklede program iHotelier Booking Engine 4.0. For å nå våre ambesiøse mål, er vi avhengig av tett dialog og hyppig oppfølging av First Hotels-teamet, og vi ser frem til å utvikle flere transformative løsninger sammen med dem, sier Jan Tissera, adm. dir. for internasjonalt salg i TravelClick.

Tissera legger ikke skjul på at TravelClick er mer enn klare for å innta Norden.

– Selv om vi er en global aktør med virksomhet i 176 land, er det ingen hemmelighet at vi i lengre tid har vært interessert i å finne en fremoverlent samarbeidspartner i det nordiske markedet. Dette fant vi i First Hotels og er sikre på at hotellkjedens gjester, samarbeidspartnere og ansatte vil nyte godt av denne avtalen.