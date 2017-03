THON HOTEL BERGEN BRYGGE SKIFTER NAVN OG TOTALRENOVERER

Thon Hotel Bergen Brygge skifter navn til Thon Hotel Orion og tar dermed tilbake sitt opprinnelige navn, Orion. Hotellet gjennomgår nå en omfattende totalrenovering og fremstår som et helt nytt hotell når det er helt ferdig i juni 2017. Hotelldirektør Dag Djupesland forteller at Orion-navnet har historiske røtter i Bergen, og at mange gjester gleder seg over at hotellet nå heter Thon Hotel Orion igjen. – Det Bergenske Dampskibsselskab bygde Hotel Orion i 1957. Selskapet eide også en rekke passasjerbåter som seilte til Amerika og England, og alle båtene fikk navn etter stjerner og stjernetegn. Hotel Orion var et populært hotell blant turister som besøkte Bergen. Til tross for at vi de siste 12 årene har brukt hotellnavnet Bergen Brygge, har mange av våre norske og utenlandske gjester fortsatt å bruke Orion-navnet. Nå når Olav Thon har totalrenovert hotellet, var det naturlig å ta tilbake navnet Orion, og nå heter det altså Thon Hotel Orion. Vi har fått mange positive tilbakemeldinger på navneendringen allerede – av både nordmenn og gjester fra utlandet, sier Dag Djupesland.

Thon Hotel Orion får 219 nyoppussede hotellrom, to nye suiter, hypermoderne treningsrom, seks møterom, restaurant, bar med åpen peis, frokostsal, uteservering og lounge i toppetasjen, med fantastisk utsikt mot Byfjorden, Rosenkrantztårnet og Håkonshallen.

– Vi har lagt stor vekt på teknologi under oppussingen, men også på design og mat – som er tre satsingsområder for Thon Hotels. Bergen er en viktig by for oss, hvor vi har fire hoteller: Thon Hotel Bristol Bergen, Thon Hotel Bergen Airport, Thon Hotel Rosenkrantz Bergen og Thon Hotel Orion. Vi gleder oss veldig til å vise frem nyoppussede Thon Hotel Orion til både bergensere og folk som kommer utenbys fra, sier konserndirektør for Thon Hotels, Morten Thorvaldsen.

Designansvarlig i Olav Thon Gruppen, Sissel Berdal Haga, og interiørarkitekt Trond Ramsøskar står bak oppussingen av Thon Hotel Orion.