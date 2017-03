THON HOTELS FORENKLER NETTBETALING

Som første hotellkjede i Norge lanserer Thon Hotels tjenesten Vipps som betalingsløsning for kunder på nett.

DNBs populære betalingsapp, Vipps, har mer enn to millioner brukere i Norge. For å forenkle betalingen for hotellgjester, kan man nå enkelt betale for hotelloppholdet via appen Vipps når man bestiller hotellrom på Thonhotels.no.

– Det blir spennende å se om hotellgjestene til Thon Hotels omfavner Vipps. Vi føler oss uansett trygg på at en enklere kjøpsløsning vil føre til flere fornøyde kunder, og at 2,3 millioner vippsere og Thon Hotels vil bli en god match. Vipps forenkler netthandel, og har gjort det slutt på å taste inn uendelige mengder person- og kortinformasjon. Vipps har blitt lansert i nettbutikker med stort hell, og erfaringen der viser at over 30 % av kundene foretrakk å betale med Vipps umiddelbart etter lansering, sier Vipps-sjef Rune Garborg. Konserndirektør for Thon Hotels, Morten Thorvaldsen (bildet), forteller at Vipps allerede har blitt tatt i bruk av hotellgjester på nettsiden. – Thon Hotels har lagt stor vekt på teknologi på hotellene våre, og nå ønsker vi også å tilrettelegge for teknologiske løsninger som forenkler hverdagen til gjestene våre. Vipps er en populær betalingsapp i Norge blant mobilbrukere, og nå kan de som ønsker det betale for hotellrommet med mobilen når de bestiller rom på Thonhotels.no. Vi ser at dette har vært en populær betalingsmetode, både under testperioden og siden tjenesten ble lansert på Thonhotels.no, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra kunder på at det er både en lett og tidsbesparende måte å betale på, sier Morten Thorvaldsen.

Foto: Gry Traaen