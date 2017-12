TRAVEL FØRJULSTID PÅ VAAGHALS OG GAMLE RAADHUS

Julebordsesongen er ikke som den var for bare ti år siden, det virker som det er litt mer nøkternhet nå, iallfall i bedriftsmarkedet. Men de tradisjonelle serveringsstedene, som Engebret Café og Gamle Raadhus, disker opp med lutefisk og alle de andre tradisjonelle julerettene til forventningsfulle gjester, slik de alltid har gjort. Mange mener det ikke blir jul uten at de har hatt iallfall én middag eller lunsj på disse stedene.

Noen restauranter inkluderer ikke julemat på menyen i det hele tatt, men de fleste har noen få retter. Restauratør Jørn Lie (bildet) driver restauranten Vaaghals i hypermoderne Barcode og tradisjonsrike Gamle Raadhus i Kvadraturen, de har litt forskjellig tilnærming til julemenyen.

– Menyen på Vaaghals har et juletilsnitt, men det er ikke noen klassisk julemeny med lutefisk og de andre tradisjonelle julerettene, da må man på Gamle Raadhus. Vi kan ikke konkurrere imot oss selv, sier Jørn Lie.

Formidabel økning i 2017

– På Vaaghals kjører vi samme konsept som ved starten, med retter på serveringsfat, som kan deles mellom gjestene. Vi har tre års erfaring med dette og føler at det nå sitter veldig godt. Det kommer mange hyggelige tilbakemeldinger fra gjestene. Jeg skal ikke legge skjul på at vi slet litt til begynne med for å finne formen på det, men lyktes, ikke minst takket være gode medarbeidere på kjøkkenet og i salen.

Restaurantene i Bjørvika gjør det bra og vi på Vaaghals har hatt en formidabel økning i år. Vaaghals åpnet høsten 2014, når man åpner en ny restaurant vil man alltid få en nyhetens interesse og en boost til begynne med, vanligvis vil det gi seg når man kommer inn i år nummer to. Det ser ut som vi har greid å stabilisere det på Vaaghals og gjestene kommer jevnt og trutt. Det går veldig bra, vi har definitivt gått bra over budsjettet i 2017, sier Jørn Lie.

Flere mindre julebord, færre store

– Høsten har vært meget bra, både september og oktober, som ofte kan være litt svake. Det er hyggelig å se at også de andre restaurantene i Barcode har fått et bra løft. Det er kommet flere nye serveringssteder i Bjørvika og enda flere er på vei, det synes vi er positivt. Vi gleder oss til høydepunktet, høsten 2020, når alt er på plass i Bjørvika med det nye Munchmuseet, hoteller, etc.

Det er rundt 10.000 kontorarbeidsplasser i Bjørvika, de fleste har kantiner, men i forbindelse med julen vil mange ha lunsj eller middag på restaurant. Det er ikke så mange av de store julebordene med over 30 deltagere lenger, det er ofte mindre selskaper, men jeg vil si det er stabilt opp til 30 gjester.

Gamle Raadhus går også bra. Mange er svært opptatt av tradisjoner og det norske og nordiske kjøkken. For noen år siden var det flere som ikke var så interessert i julemat, jeg tror det blir satt litt mer pris på idag. Lutefisk, pinnekjøtt og rakfisk holder godt stand på Gamle Raadhus, sier restauratør Jørn Lie.

