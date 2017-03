TYSKLAND FOR FØRSTE GANG OVER 80 MILLIONER INTERNASJONALE OVERNATTINGER

For første gang ble det i 2016 registrert mer enn 80 millioner internasjonale overnattingsgjester i Tyskland. Dermed ble det satt ny rekord for syvende år på rad. Alt ialt registrerte Statistisches Bundesamt 80,8 millioner internasjonale gjester på overnattingssteder med mer enn ti sengeplasser fra januar til desember i fjor – en økning på 1,1 millioner. Med det økte volumet for Tysklands innkommende turisme med 1,4 prosent sammenlignet med 2015.

Med en markedsandel på 73,3 prosent og en økning på 1,9 prosent, er Europa fortsatt det største kildemarkedet for tysk innkommende turisme. Med minus 1,1 prosent ligger Asia rett under resultatet for 2015, mens Amerika har hatt en økning på 1,2 i 2016. I seks av de ti viktigste kildemarkedene økte Tysklands innkommende turisme i 2016 med tilvekst over gjennomsnittet. Kinesiske gjester økte antallet overnattinger med kun 1,6 prosent, mens India hadde en vekst på hele 8,1 prosent.

Bilde: München og Alpene i syd.