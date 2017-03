VERDENS STØRSTE HOTELLSELSKAPER VOKSER VIDERE

Verdens største hotellselskap, Marriott International, har over 2000 hoteller i pipeline, det vil si under bygging og planlegging. Hilton og InterContinental har mellom 1000 og 2000 hoteller under bygging og planlegging. Etter oppkjøpet av Starwood, er Marriott ubestridt på topp i størrelse med nesten 6000 hoteller og over 1,1 millioner rom.

Største hotellvaremerker har InterContinental (IHG), med Holiday Inn Express og Holiday inn, fulgt av Marriott med Hampton.

Hoteller i pipeline Pipeline hoteller Pipeline rom

Marriott International 2045 348.422

Hilton Worldwide 1774 274.483

InterContinental Hotels Group 1379 221.281

AccorHotels Group 737 136.553

Hyatt Hotels Corp. 221 45.543

Største hotellselskaper Hoteller Rom

Marriott International 5929 1158.107

Hilton Worldwide 4856 790.659

InterContinental Hotels Group 5034 727.820

Wyndham Worldwide 7699 675.036

AccorHotels Group 3897 528.369

Største hotellvaremerker Hoteller Rom

Holiday Inn Express Hotel 2487 245.799

Holiday Inn 1207 222.835

Hampton 2217 222.543

Hilton 569 207.943

Marriott 536 191.479