VIL FLY FRA SKANDINAVIA TIL 30 DESTINASJONER I ASIA, STOPPES AV 60 ÅR GAMMEL MONOPOLAVTALE

Norske og russiske transportmyndigheter møttes denne uken i Oslo for å diskutere luftfartsavtalen mellom de to landene, som bl.a. regulerer overflyvningsrettigheter. Utfallet ble at Norwegian fortsatt må fly omveien rundt luftrommet i Sibir. En 60 år gammel avtale gjør at SAS fortsatt er det eneste selskapet i Skandinavia som har lov til å fly over russisk luftrom i Sibir. Norske myndigheter ønsket at også Norwegian skal få denne retten.

Norwegian-sjef, Bjørn Kjos, vil gjerne starte flere direkteruter mellom Asia og Norge, men slipper ikke til på grunn av at SAS har skandinavisk enerett på å fly over russisk luftrom. Avtalen ble inngått midt på 1950-tallet. – Den som hadde inngått en slik avtale idag ville blitt stilt for riksrett, sa Bjørn Kjos på Hotellmarkedsdagen nylig.

– Slik det er idag er det ikke balanse i regnskapet, men det er selvfølgelig ikke russernes skyld. Russiske fly må fly over Norge for å komme til bl.a. Amerika. Denne ubalansen er synd for Norge, fordi det ligger ekstreme muligheter i turisme og generell verdiskapning gjennom nye arbeidsplasser, hvis vi får etablert direkteruter fra Asia. De nye arbeidsplassene vil vi særlig få i Nord-Norge og på Vestlandet, der vi først og fremst trenger dem. Det er særlig vinterturismen i Norge som har stort potensiale.

Vi har 60 – 80 prosent amerikanere på våre flyvninger mellom Norge og USA, så direkte flyruter har enormt mye å si for incomingturismen til Norge. Størstedelen av verdens befolkning bor i Asia, ikke minst i Kina og India. De kommer til å reise mye i fremtiden. Per idag er vi kun etablert i Bangkok og Singapore i Asia, men vi kan etablere masse direkteruter fremover. Det er f.eks. kortere å fly Tromsø – Beijing enn Oslo – Beijing. Når vi får overflyvningsrettigheter for Russland, kommer vi til å starte masse slike direkteruter fra forskjellige steder i Asia. Svært mange asiater vil oppleve norsk natur, midnattsol og nordlys. Vi kan fly til over 30 nye destinasjoner i Asia, hvis vi får fly over Russland, sa Bjørn Kjos.