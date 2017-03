VINEXPO I BORDEAUX MED MYE NYTT

Vin- og brennevinsbransjen blir tilbudt en nyttig plattform for networking på den internasjonale fagmessen Vinexpo, som går i dagene 18. – 21 juni. Opplegget er skreddersydd for utvikling av nye kontakter, økt salg og stimulering av nye og kjente markeder. Innkjøpere kommer til Vinexpo fra alle verdenshjørner for å smake og bestille produkter fra mer enn 2.000 utstillere fra rundt førti land. Spesialiteter fra Kroatia, Chile, Østerrike, Australia, Tyskland, Italia, Storbritannia, Irland og Sveits – selv Georgia, Libanon og Russland – blir vist side om side med alle de som presenteres under fransk flagg. Det forventes rundt 48.000 besøkende fra 150 land.

Opplegget ”One to Wine Meetings” ble gjennomført på messer både i 2015 og 2016. Responsen fra utstillerne var meget positiv, og opplegget blir derfor gjentatt i år. Det dreier seg om et program for B2B-møter mellom produsenter og kunder direkte på stands.

Nytt av året er ”Hosted Buyers”-programmet, som sikter mot å trekke aktører fra e-handel, reisevirksomhet, detaljhandel og hoteller til Vinexpo.

For første gang omfatter Vinexpo et område som er helt og holdent øremerket for organisk og biodynamisk vin. WOW står for ”World of Organic Wines”, og samler 200 produsenter. Prosjektet appellerer til alle som vil handle med vin laget med klassiske håndverkertradisjoner.

Spania er en av verdens ledende vinprodusenter, og er invitert som årets æres-land på Vinexpo Bordeaux 2017. Spanias vingårder utgjør verdens største areal for vinproduksjon, og landet er rangert som tredje største eksportør. Ledende spanske merker vil bli vist på regionale stands, eller samlet i en øremerket paviljong. Samtidig vil ledende firmaer som Araex, Marqués de Riscal og García Carrión være representert med egne stands.