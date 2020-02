1 AV 2 PÅ FERIE I VINTER – FLOTTE FORHOLD I FJELLET

Annenhver nordmann har planer om å reise vekk, enten i vinterferien eller i en eller flere helger i vinter. De største skidestinasjonene melder om strålende forhold før vinterferieukene.

Det viser en undersøkelse gjennomført av Kantar TNS på oppdrag for NHO Reiseliv, blant 1093 nordmenn over 18 år. 1 av 2 planlegger å dra på en reise mellom jul og påske. Halvparten av disse planlegger å feriere i Norge. 10 prosent planlegger å reise bort i selve vinterferien.

– Halvparten av alle nordmenn velger å legge vinterreisen til Norge, og det er norske fjell som trekker mest. Vi gjennomførte vår spørreundersøkelse allerede i november, så tallene er nok lavere enn de reelle tallene, da veldig mange nordmenn tar vinterferie spontant. Dette bekreftes av de største skidestinasjonene i landet som melder om høye bookingtall i vinterferien. Selv om det var en fuktig og mild januar, kom snøen på fjellet tidlig og den ligger fortsatt. Dette byr på mange flotte skimuligheter, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

NHO Reiseliv-sjefen legger vekt på hvor viktig vinterferien er for skidestinasjonene:

– Mange av destinasjonene våre lever av vinterhalvåret. Det er vinter- og påskeferien som gir de største inntektene, og som gjør at de klarer å holde åpent i lavsesongene. Så for oss som er glad i snø, er det viktig å støtte opp om de store hovedsesongene. Påsken kommer sent i år, så vinterferien er blitt den viktigste skiferien for mange, sier Krohn Devold.

Strålende forhold ved alpinanleggene

Til tross for en variert januar og varmegrader i lavlandet, er det ingenting å frykte for de som vil på ski i vinterferien. De største skidestinasjonene melder om masse snø og utmerket føre i bakkene og i løypene:

– Det har vært noen uker etter nyttår med utfordrende forhold, særlig i lavtliggende strøk på Østlandet. Men nå har snøen og kuldegradene endelig kommet tilbake og mange av våre medlemmer melder om “en ny vinter”, masse nysnø og strålende forhold. Det ventes stor utfart til hytter og hoteller, med både norske og utenlandske gjester, sier Camilla Sylling Clausen, generalsekretær i Alpinanleggenes Landsforening.

– I Trysil har ikke snø vært mangelvare, og vi har hatt godt over en meter snø i bakkene de siste ukene. Det har kommet nesten 40 cm nysnø, så det er knallforhold både i alpinbakkene og i langrennsløypene. Vinterferien er så godt som fullbooket i Trysil, sier Gro Bruksås, PR- og markedsansvarlig i Destinasjon Trysil.

Gausta har heller ikke vært rammet av mangel på snø, og melder om gode bookingtall for vinterferien.

– Skiforholdene er meget gode. Det er bra med snø og utmerket føre i løypene. Vi har høye bookingtall for vinterferien og utsiktene fremover ser lovende ut, sier Christian Lyngholm, bookingsjef ved Gaustablikk Høyfjellshotell.

Martin Letzer, Resort Manager ved SkiStar Hemsedal, melder om litt varmere vær enn vanlig i januar, men en snømengde gjennomsnittlig med de siste 10 årene og snøsikre skiforhold.

– Vi har snø i hele anlegget og alle nedfarter og heiser er åpne. Vi har fått lagt masse snø den siste uken, og i tillegg har det kommet herlig nysnø fra himmelen. Bare 20 minutter fra Oslo sentrum, har vi full vinterstemning og en snødybde på 50 cm, sier daglig leder i Oslo Vinterpark, Espen Bengston.

Nøkkelfunn fra NHO Reiselivs gallupundersøkelse:

50 prosent av nordmenn planlegger å feriere i Norge mellom jul og påske

40 prosent skal til et annet land i Europa

10 prosent skal til et land utenfor Europa

10 prosent til Sverige

Bilde:

Det er kommet nesten 40 cm nysnø, så det er knallforhold både i alpinbakkene og i langrennsløypene i Trysil. Foto:VisitNorway