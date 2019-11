100% KARBONNØYTRALE MØTER HOS RADISSON HOTEL GROUP

Som eneste internasjonale hotellkjede, har Radisson Hotel Group lansert et nytt initiativ hvor de kompenserer karbonavtrykket for alle møter ved sine hoteller – helt uten omkostninger for kunden.

– Det koster ingenting for våre kunder og det krever ingenting av våre kunder. Vi gjør det automatisk ved våre hoteller verden over, forteller Tom Flanagan Karttunen, sjef for Radisson Hotel Group i Nord-Europa.

Med lanseringen av Radisson Meetings, kompenserer nå Radisson Hotel Group automatisk karbonavtrykket til hvert møte og arrangement som finner sted på Radissons mer enn 1100 hoteller over hele verden. I samarbeid med First Climate, en av de største karbonutviklingsorganisasjonene i verden, støttes prosjekter som bekjemper klimaendringer og har et positivt bidrag til bærekraftig utvikling i Peru, Kenya og India, eller det investeres i vindenergi i Tyrkia og USA. Alle utvalgte prosjekter er Gold Standard eller Verified Carbon Standard sertifisert.

Gjennom dette jobber Radisson Meetings for å være bransjeledende på miljøvennlige møter. Et annet hovedfokus er å jobbe kontinuerlig for å minimere matavfall og eliminere bruken av engangsplast.