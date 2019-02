164.000 MC-ENTUSIASTER FÅR SPESIALSERVICE HOS DE HISTORISKE

De Historiske Hotel & Spisesteder , som teller 87 medlemmer fra syd til nord, med fokus på komfort, mat og kulturopplevelser, vil våren 2019 starte arbeidet med å spesialtilpasse et eget servicekonsept for MC-tur interesserte besøkende. – Av de 164.000 tunge motorsyklene som er registrert i Norge, antar vi at de fleste er opptatt av gode kjøreopplevelser. I dag følger mer enn 42.000 daglige oppdateringer om MC- og turopplevelser på motorsyklistenes Facebook-side. Videre har vi et globalt marked av turister som kjører motorsykkel og som ser på Norge som et spennende land å kjøre i. Her forventer vi mange MC-turister fra Europa, USA og Asia i årene fremover.

Vi ser dette som en unik mulighet å nå ut til en svært spennende målgruppe sier, Nils Henrik Geitle, adm. direktør for De Historiske Hotel & Spisesteder. – Vi har latt oss inspirere av Straand familien i Vrådal, som har satset stort på dette voksende tur-segmentet. Vi forstår nå at alle som kjører motorsykkel har behov for litt spesialtilpasset service, og vil starte tilpasninger nå før sesongen starter i april. Dette skal bli spennende å utvikle med MC-tur entusiastene, sier Geitle.

I front for satsingen innen De Historiske Hotel & Spisesteder står det 155 år gamle hotellet Straand Hotel i Vrådal. Hotellet drives av 5. generasjon og ble nylig medlem i De Historiske Hotel & Spisesteder. Familien startet for tre år siden med å invitere de store MC-klubbene i Norge til idedugnad, for å kunne tilby bedre service til MC-tur entusiaster.

– Det har gitt utrolige resultater i form av mange overnattingsdøgn og middager for denne målgruppen. Videre har det blitt etablert et eget «Straand Treff» hvor besøkende kan få testet nye motorsykkelmodeller, sier Sigmund Straand som er adm. direktør for Straand Hotel.

– Gjennom sesongen som starter i april og går frem til oktober forventer vi mange MC-tur interesserte gjester. Videre forventer vi i år fra 400-800 besøkende til Straand Treffet i september, hvor de får prøve 80 forskjellige motorsykkelmodeller på tur i landskapet, sier gründerne Bjørn Richard Johansen og Ole-Andreas Isdahl bak Straand Treffet.

– De Historiske ønsker MC-tur-miljøet som kundegruppe og jobber derfor med treffadministrasjonen for å skape nye opplevelseskonsepter for denne gruppen, sier Nils Henrik Geitle i De Historiske Hoteller & Spisesteder. – Gjennom våren jobber vi med flere spennende tiltak i vår MC-tur strategi satsing. Her kan vi love flere spennende nyheter fremover, sier Geitle.