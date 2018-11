25 ÅPNE ALPINANLEGG

– Etter uker med kuldegrader kan vi endelig konstatere at en lang rekke alpinanlegg over hele landet nå kan tilby åpne heiser og bakker til helgen, sier Camilla Sylling Clausen, generalsekretær i Alpinanleggenes Landsforening (ALF).

Med sine 210 medlemmer representerer foreningen 95% av alpinbransjen i Norge.

Det kjøres snøkanoner, merkes og preppes døgnet rundt, og mange av anleggene som åpnet forrige helg kommer denne helgen med enda bredere tilbud, flere bakker og heiser åpne.

Norges fire største anlegg med Trysil i spissen, Hemsedal, Hafjell og Kvitfjell, åpner, i tillegg til kjente store anlegg som Geilo, Norefjell og Oslo Vinterpark.

– Som de fleste har fått med seg, har vi hittil ikke fått så mye hjelp fra himmelen, men alpinbransjen i dag er godt rustet med stor kapasitet på snøproduksjon. Så lenge vi har kulda, er vi godt igang med å legge tilrette for gode forhold.

– Sesongstarten i år er ikke uvanlig sen, men heller ikke av de tidligste. I fjor åpnet noen anlegg to uker tidligere, men fjorårets sesong var også spesielt god med tidlig snøfall og kulde, sier Clausen.

– Vi holder et øye med gradestokken og gleder oss over at det ser ut som om kuldeperioden skal holde en god stund fremover, selv om det blir innslag av mildvær noen steder. Vanligvis er 5-10 dager nok for å få laget en fin såle med kunstsnø, for de anleggene som har god snøproduksjon. Får vi snøfall i tillegg, er det naturligvis veldig bra for å holde forholdene best mulig. Og så er det jo så mye hyggeligere at det er hvitt rundt oss og ikke bare i bakken. Det er lenge siden alpinbransjen måtte vente på snøen for å åpne, men vi ønsker oss selvsagt snø til jul vi også, sier Clausen.

Fullstendig oversikt over åpne alpinanlegg med åpningstider, løypekart, og heiser her: https://www.fnugg.no/anleggstype/her-kan-du-kjore-pa-ski-i-helgen/

Bilde: Geiloheisen. Foto: VisitNorway