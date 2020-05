25 ÅR I TET MED NORDISK REISELIVSTEKNOLOGI

Da VisBook, leverandøren av Property Management System (PMS), fikk nye eiere i begynnelsen av 2019, startet arbeidet med å lage en ny forretningsstrategi. I 2020 har VisBook 25-års jubileum og i den forbindelse lanseres en ny merkevareplattform og en ny visuell identitet. – Det var på tide med en oppgradering av bedriftens visuelle presentasjon, for å tydeliggjøre hva VisBook representerer nå i 2020, sier Øystein Selbekk, daglig leder og grunnlegger av VisBook.

– Vi er en sterk SaaS-løsning som har fokusert på produktet i mange år, og nå har vi muligheten til å gi litt ekstra kjærlighet til VisBooks varemerke. Med den nye identiteten har vi vært istand til å få frem essensen i virksomheten vår, både visuelt og når det gjelder tonalitet, sier Erica Salonius, markedssjef i VisBook.

– Den nye identiteten viser hvorfor hoteller, campingplasser og andre virksomheter i reiselivsbransjen velger VisBook. Gjennom dette arbeidet har fokuset vært å bevege seg vekk fra tekniske termer og erstatte det med kommunikasjon knyttet til det morsomme og viktige i reiselivsbransjen. Den nye logoen og farvene, utstråler tillit og symbolets historiske betydning kan følge med oss også inn i fremtiden.

– Logoen symboliserer møtet mellom VisBook-brukeren og gjesten, og også hvordan VisBooks PMS-system gir bedrifter en sterkere helhet. Helt siden starten har VisBook hatt som mål å gi bedrifter tid til å kunne se gjesten i øynene, noe som f.eks. resepsjonister ofte ikke har tid til, hvis systemet de benytter er lite effektiv på innsjekk. Det skal ikke ta mer enn 10 sekunder å sjekke inn en gjest, sier Øystein Selbekk.

– Less admin. More fun. Det er VisBooks hovedbudskap. Når vi arbeider innen service-yrket, ønsker vi at kundene våre skal få tid til det de brenner for. Det er det lille ekstra som får gjesten til å gi en topp tilbakemelding, og vi ønsker å skape tid til det lille ekstra, fortsetter Erica Salonius.

VisBook får stadig større markedsandeler i Sverige og resten av Norden. Merkevarebygging er derfor viktig for VisBooks fortsatte utvidelse og den spenner over hele virksomheten. I løpet av året vil PMS-leverandøren også lansere en ny hjemmeside, som gjør det lettere for kunden å identifisere behovene sine og se hvordan VisBook kan støtte bedriften.

– Vi er veldig stolte over nylanseringen og ønsker å vise omverdenen at til tross for 25 år på baken, ligger vi i tet når det gjelder reiselivsteknologi i Norden, avslutter Øystein Selbekk.