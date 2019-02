30 ÅR SOM TRENDSETTER I FJELLHEIMEN

I 30 år har Hemsedal Cafe vært en viktig bidragsyter til reiselivsutviklingen i Hemsedal. Hemsedal Cafe har klart noe alle livsstils aktører ønsker seg; å bli et ikon og fortsette å være en attraktiv aktør for stadig nye generasjoner som skal til fjells. Det har vært hardt arbeid og hele tiden hånden på trend-pulsen innen musikk, fashion, mat, drikke og livsstil, slik at man fortsetter å være trendsettende sesong etter sesong, forteller Calle Johansen, som sammen med Jens Martin Jørgensen har drevet selskapet i alle årene. Jubilanten leverer bedre resultater enn noensinne, og nærmer seg 50 millioner i omsetning, og skal fortsette å være den mest trendy livsstilsarena i den skandinaviske fjellheimen i årene som kommer.

Hemsedal Cafe åpnet dørene 16. februar 1989, som et av Norges første rendyrkede afterski-konsepter. 20 år senere ble de kronet til Europas beste afterski av Carlsberg Gruppen. I dag har virksomheten 14 fast ansatte medarbeidere, og teller over 60 medarbeidere under vintersesongen. Hemsedal Cafe systemet består av; Hemsedal Cafe, Stavkroa Afterski, Stavkroa Night Club, Stavkroa Sportsbar, Stallen Saloon og er en av Hemsedals hjørnestensbedrifter. Organisasjonen er den viktigste motoren på destinasjonen, i det man definerer som «etter skitid opplevelser» innen lokale matopplevelser, afterski, underholdning og nattklubb.

– Rock ‘n roll går aldri av moten, det er kun utrykket, form og farge som forandrer seg med tiden, og vår jobb har alltid vært å tilby det som er tidsriktig – og vi elsker det vi driver med, som er en forutsetning for suksess, sier Calle Johansen.

Alt henger sammen med alt

– Hemsedal som turistdestinasjon er avhengig av å være attraktiv i det norske markedet, og rekruttere blant de yngre målgruppene når de skal velge «fjellet sitt» for første gang, forteller Calle Johansen. Han har erfart mange ganger at kronekursen svinger og at de utenlandske gjestene uteblir. Det å forstå viktigheten av det norske markedet som en grunnstein i destinasjonsøkonomien, er alfa omega sier han. – Vår jobb har vært å forstå livssyklusen til de norske gjestene og skape en attraktiv livsstils arena som et tillegg til den fantastiske naturen, alpinanlegget, og andre aktiviteter. Alt henger sammen med alt på en destinasjon, for det er ikke slik at gjestene kommer til fjells for det ene tilbudet alene. De kommer for totaliteten – hele pakka! Vi følger derfor våre gjester fra de er studenter og drar på tur alene til fjells for første gang uten foreldrene, til de får sin første jobb, blir samboere, kjøper seg et hjem, får barn, og så blir klare for å kjøpe seg en hytte eller leilighet i fjellet. Er man ikke på ballen og er en attraktiv arena for ung-voksen målgruppen når de skal gjøre sine valg for første gang, da ender det med at de velger seg andre fjell og blir værende der. Det er mange destinasjoner som har erfart dette, og havnet i bakevja, fordi de ikke evnet å utvikle seg. Vi har i alle år sett at gjestene våre blir værende i Hemsedal fordi de fikk denne dalen og fjellene i sitt hjerte som unge, og har tilbragt hele sitt voksne liv her på grunn av totalpakka. Nå er de her med barn og sågar noen med barnebarn. Det er klart det er morsomt å observere dette, og vite at man har vært en viktig brikke i et stort destinasjonssystem sier Calle.

Etter snart tre tiår ved de operative spakene har Jens og Calle også gjennomført et generasjonsskifte i ledelsen for å tilpasse seg nye generasjoner med gjester. Med Thomas Karlsson som daglig leder og et knippe dyktige, unge medarbeidere som brenner for Hemsedal og produktene Hemsedal Cafe systemet har skapt, er man rigget for fremtiden. Begge er fortsatt involvert i driften, men i større grad bak sceneteppet, forteller Calle Johansen.