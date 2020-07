4 NYE MARIBEL-SELSKAPER TIL SKIFTERETTEN

Det er åpnet konkurs i fire nye Maribel-selskaper: X Meeting Point Norway AS, Sweden Hotel Management AS, Belvar Brands AS og Belvar Life Oslo, opplyser bostyrer Egil Hatling til E24.

Konkursene kommer som konsekvens av at bostyrer rydder opp i selskapsstrukturen til konsernet.

– Først ble det åpnet konkurs i konsernets operative selskaper. Når vi rydder i selskapsstrukturen, har vi åpnet konkurs i selskapene som er ulønnsomme og insolvente, sier han.

Konkursene rammer det store hotell- og konferansesenteret på Hellerudsletta. Det er Belvar Life Oslo som har stått for hotelldriften, mens X Meeting Point Norway er selskapet bak driften av konferanse- og eventsenteret.

– Hotellet har vært stengt i over fire måneder på grunn av corona, og vi ser at gjeldsbelastningen er for stor til å kunne drive videre, sier bostyrer Hatling.

Ved konkursåpning er det 49 ansatte i selskapet X Meeting Point AS og 18 ansatte i Belvar Life Oslo AS. Alle de 67 ansatte sies opp, bekrefter bostyrer.