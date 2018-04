4 TALENTFULLE 19-ÅRINGER REPRESENTERER NORGE I NORDISK MESTERSKAP FOR KOKK- OG SERVITØRLÆRLINGER

Kokkelærlingene Madelen Camilla Rolland (19) og Jon Erlend Matre (19) fra Mathallen Tromsø og servitørlærlingene Jenny Nguyen (19) og Ole August Rosengren (19), som representerer Lærlingekompaniet, skal over to dager konkurrere mot lærlinger fra Sverige, Danmark, Finland og Island.

Den nordiske konkurransen, som i år finner sted i København, starter med teori- og matematikkoppgaver fredag formiddag. Deretter venter fagspesifikke, praktiske oppgaver.

Mens kokkelærlingene den første dagen skal lage en to-retters meny med kjente råvarer, skal servitørlærlingene blant annet transjere, flambere, dekke bord, brette servietter, mikse drinker og gjenkjenne vin. Lørdag skal lærlingene jobbe med ukjente råvarer. Vinnerne blir kåret sent lørdag kveld.

– Jeg har store forventninger til denne konkurransen. Jeg håper å bli kjent med nye folk innenfor faget og få nye kontakter. Det er nå vi bygger grunnlaget for resten av utdanningen vår, og disse konkurransene løfter deg bare opp, sier Madelen Camilla Rolland, som er kokkelærling på Mathallen Tromsø.

Grubler på oppgaven

Rollands lagkamerat Jon Erlend Matre, også han fra Tromsø, bruker dagene før konkurransen til å teste ut ulike ideer i praksis.

– Plutselig dukker det opp en god idé, enten en kul smakskombinasjon, eller et nytt element, så det blir veldig mye prøving og feiling. Vi går hele tiden rundt og grubler på oppgaven. Når det gjelder selve konkurransen, må jeg være ærlig og si at jeg ikke har så veldig store forventninger. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle komme så langt, så jeg skal bare nyte konkurransen, ha det morsomt og bli kjent med nye folk. Og selvfølgelig prøve å lage noe god mat, sier Matre.

Knytter kontakter på tvers av landegrenser

Jenny Nguyen fra Oslo er til daglig servitørlærling på restauranten Cru vin & kjøkken i hovedstaden. Hun skal konkurrere på lag med Ole August Rosengren fra Bærum, som er lærling på oslorestauranten BA53. I København representerer de Lærlingekompaniet.

– Mine forventninger til konkurransen er å få mer kunnskap, bli kjent med nye mennesker og ikke minst ha det gøy, sier Nguyen.

– Jenny og jeg øver sammen opptil flere ganger i uken. Det går på alt fra å transjere kylling og fisk til å dekke bord, lage drinker i bar og servere. Disse fellesøvingene er viktige, i og med at vi ikke jobber på samme sted til vanlig. I tillegg gjør vi individuelle forberedelser, som innebærer å lese seg opp på lokale produkter i Danmark, få ordnet uniformer og forberede seg mentalt, sier Ole August Rosengren.

– Jeg håper at konkurransen har et høyt faglig nivå, og at vi blir bedre kjent med bransjefolk på tvers av landegrensene. Og ikke minst tror jeg det blir veldig, veldig gøy, sier lærlingen.

Arrangeres for 37. gang

Nordisk mesterskap for kokk- og servitørlærlinger har vært arrangert hvert år siden 1981. NHO Reiseliv og søsterorganisasjonene i Sverige, Danmark, Finland og Island veksler på å være vertskap. I fjor fant konkurransen sted i Helsinki.

– Konkurranser som denne er svært viktig for å få erfaring og bygge kunnskap og stolthet. Det bidrar også til å synliggjøre yrker der etterspørselen etter faglærte er høy. Vi ønsker lærlingene riktig lykke til i Danmark, sier kommunikasjonsrådgiver Hilde Veum i NHO Reiseliv, som reiser til København sammen med lærlingene og deres lagledere torsdag.