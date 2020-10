6% MVA PÅ OVERNATTING VIDEREFØRES UT ÅRET

Frps nestleder, Sylvi Listhaug.

Fremskrittspartiet gir regjeringen flertall i Stortinget for krisepakken for reiselivet, som ble presentert i forrige uke, mot at den lave mva-satsen på 6% videreføres og at flypassasjeravgiften skrotes ut året. Det er Frps nestleder, Sylvi Listhaug, som opplyser dette.

– FrP har kjempet for å fjerne flypassasjeravgiften. Det er utrolig at regjeringen foreslo å innføre den igjen fra 1. november når flyselskapene er i krise. Vi har fått gjennom kravet vårt om at avgiften fjernes ut året. Vi har også fått gjennomslag for å beholde den lave momssatsen på 6 prosent ut året. Samtalene om luftfarten kommer til å fortsette. Det er viktig for innbyggere og næringsliv å sikre konkurransen i luften, også etter at pandemien er over, sier Listhaug.

– Helt siden pandemien brøt ut, har vi visst at reiselivet kom til å være en av næringene som fikk det tøffest. Vi mener det er kritikkverdig at regjeringen har hatt hele sommeren på å lage en kompensasjonsordning for reiseliv, eventbransje og messer, men først nå har satt seg ned med partene. De burde vært ferdig med dette arbeidet allerede, med tanke på alle bedriftene som sliter nå. Regjeringen har vært bakpå i lang tid, sier Sylvi Listhaug.

Regjeringens krisepakke inkluderer ellers en ny kompensasjonsordning for reiselivsbedrifter som har hatt et stort omsetningsfall. Opprinnelig foreslått kostnadsramme er 1 milliard kroner.

Regjeringen forslo i Stortingsproposisjon 142s å øke overnattingsmomsen igjen, fra 6 til 12 prosent fra 1.november 2020. Den lave satsen omfatter persontransport, overnatting, allmennkringkasting, adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement. Nå blir altså den lave satsen forlenget.