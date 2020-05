63% AV NORDMENN VIL TA ÅRETS SOMMERFERIE ”PÅ SPARKET”

Andøya. Foto: CH / VisitNorway.com

59 prosent av den norske befolkningen sier at de skal på norgesferie i sommer. Majoriteten ønsker å oppleve landets storslagne natur, og å besøke restauranter og andre spisesteder, viser en ny undersøkelse fra Innovasjon Norge.63 prosent vil ikke bestille på forhånd, men ta ferien ”på sparket”.

Sommerferien 2020 blir ulikt alt vi har sett tidligere. En ny landsdekkende undersøkelse gir oss en pekepinn på hva vi kan vente av ferierende nordmenn i sommer. Over halvparten av befolkningen sier de helt sikkert skal på norgesferie, og de fleste planlegger dagsturer og kortere ferier i hjemregionen.

– Nordmenn har alltid feriert mest i eget land. 70 prosent av alle ferier i løpet av året er i Norge. Men vi reiser tradisjonelt for å besøke venner og kjente, eller på hyttetur. Vi ser det samme i år, men flere oppgir at de også ønsker å bo på hoteller, gjøre aktiviteter og spise ute, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge. – Vi oppfordrer alle til å oppleve det som gjør at Norge igjen og igjen troner på lister over verdens beste reisemål. Det er viktig for en hardt presset reiselivsnæring, som i løpet av en vanlig sommer ville ønsket velkommen til rundt 7,7 millioner* internasjonale overnattinger. De norske gjestene vil på langt nær dekke opp for tapet av internasjonale gjester, men være avgjørende for mange bedrifters overlevelse, påpeker Holm.



Naturopplevelser troner som forventet på toppen over aktiviteter nordmenn ønsker å få med seg på ferien. Like bak kommer ønsket om å spise ute på restauranter og spisesteder.

– Det kan virke som at folk rett og slett er lei av å kokkelere hjemme. Vi ser det samme enten de planlegger byferie eller hyttetur, sier Holm, og fortsetter. – Det er veldig viktig for næringen og for arbeidsplasser. Spisesteder er hjertet av lokalsamfunn over hele landet, og mange er helt avhengig av feriebesøkende for å overleve.

Av andre aktiviteter nordmenn ønsker seg i Norge i sommer er strand, sol og bading, og byopplevelser.

– At så mange viser interesse for byopplevelser her hjemme bør være godt nytt for reiselivsnæringen. Mange norske byer har et variert tilbud av hoteller, spisesteder, gallerier og aktiviteter, og kan by på etterlengtet folkeliv for mange, sier Bente Bratland Holm.

Følger myndighetenes reiseråd

Myndighetenes reiseråd er avgjørende for hvorvidt nordmenn tar norgesferien eller ei. 53 prosent legger disse til grunn for om de skal reise. Deretter kommer muligheten til å ta ferien på sparket, og egen økonomisk situasjon.

– Undersøkelsen viser at mange er urolige for egen økonomi. Det vil naturligvis påvirke ferieplanene for mange, og rundt halvparten av respondentene planlegger å bruke mindre penger på ferie nå enn før coronakrisen, påpeker Holm.

I tillegg til en usikker økonomisk situasjon kommer smittefrykt inn i bildet. Attraksjoner og severdigheter som potensielt samler mange mennesker skaper bekymring. Til sammenligning er relativt få bekymret for å bo på hotell.

– Reiselivsnæringen tar smittevern på stort alvor, og er klar for å ta imot besøkende nå som reiserestriksjonene er lettet, sier Holm, og viser blant annet til smittevernveiledere innen hotell, restaurant og transport.

Andre funn i undersøkelsen:

63 prosent vil ikke bestille på forhånd, men ta ferien på sparket.

27 prosent sier de vil vente med ferien til de kan reise til utlandet igjen.

33 prosent er godt i gang med å planlegge ferien.

*7,7 millioner gjestedøgn inkluderer overnatting ved kommersielle overnattingssteder, privat overnatting, bobil og lignende.