9 AV 10 VIL FERIERE I NORGE

Foto: Creative Commons

9 av 10 nordmenn planlegger ferie i Norge. Rundt halvparten er fremdeles litt avventende i påvente av nye smittevernsanbefalinger og reiseråd fra myndighetene. Reiselysten innlands er høyest blant de som bor i større byer, sammenlignet med respondenter som bor i distriktene. Felles for alle, 6 av 10, er at naturopplevelser står høyest i kurs sammen med besøk hos venner og familie.

Dette kommer frem i en spørreundersøkelse Widerøe nylig har gjennomført blant mottagere av flyselskapets nyhetsbrev og Eurobonusmedlemmer. Mer enn 19.000 respondenter fra hele landet har delt sine planer for sommerferien.

Oslo og Sørlandet er de mest attraktive feriemålene i de nordligste landsdelene. Lofoten og Vesterålen, sammen med Helgelandskysten, de mest populære reisemålene for bergenserne.

For Widerøe er den store etterspørselen etter Norgesferie godt nytt, samtidig skaper det mye frustrasjon.

– Den norske smittevernveilederen gjør at vi må blokkere 50% av setene ombord, sier kommersiell direktør Christian Skaug. – I utgangspunktet betyr dette at vi ikke er i nærheten av å kunne tilby flyreiser som er tilpasset denne etterspørselen, det er rett og slett umulig å fly lønnsomt når vi kun kan fylle opp flyet med 50% kapasitet. Vi har derfor vært nødt til å være kreative, både for å ha mulighet til å lansere disse sommerrutene, men også til å kunne utnytte den kapasiteten vi allerede har.

Løsningen er, tror vi, å gi familier mulighet til å kjøpe to billetter for prisen av én, så lenge de reiser sammen. På den måten kan vi få benytte større andel av setene ombord, fordi vi ikke trenger å blokkere seter mellom passasjerer fra samme husstand, fortsetter Skaug. – Dette gir oss også en god mulighet til å kunne tilby billettpriser som er til å leve med for familier som ønsker å ferie i eget land.

Widerøe har også en forventning om at norske og europeiske smitteveiledere vil bli harmonisert. En harmonisering vil bety at avstandskravet blir erstattet av krav til munnbind ombord i hele Europa. Dette vil også gi økt mulighet til å lykkes med sommertrafikken.

For å imøtekomme nordmenns ferieønsker og utnytte ledig kapasitet, setter Widerøe opp følgende sommerruter:

* Sandefjord til Evenes

* Kristiansand til Evenes og Bodø

* Stavanger til Evenes og Bodø

* Bergen til Evenes og Andenes.

Dette kommer i tillegg til direkterutene de allerede har fra Bergen til Bodø og Bergen til Tromsø, samt fra Sandefjord til Bodø og Tromsø.