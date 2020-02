AC by MARRIOTT TIL TROMSØ

Marriott kommer inn i Tromsø med sin kjede AC by Marriott. Hotellet er under bygging på Vervet, sentralt i Tromsø og skal stå ferdig i første halvår 2022. Det er særlig den store økningen i ferie-/fritidstrafikk som gjør Tromsø interessant for verdens største hotellkjede. I dag er det 2400 hotellrom i Tromsø. Ifølge Tromsø kommunes beregninger vil behovet være på over 10.000 rom i 2030.

På Vervet planlegges Nord-Norges største konferansehotell, med et areal på ca 15.000 kvadratmeter og 300 hotellrom, med en konferansesal på omtrent 1000 kvadratmeter.

Mariott beskriver sine AC-hoteller som hoteller med elegant design. Gjesterommene og fleksible åpne områder er designet for maksimum avslapping. På alle AC hoteller kan gjestene nyte europeisk-inspirert mat og drikke i AC Lounge® og AC Kitchen.

Det er i dag over 150 AC hoteller, derav 83 i Europa. AC Hotels er en del av Marriotts Select-segment, sammen med bl.a. Moxy.