ALPINANLEGGENE FÅR STØTTE TIL VEDLIKEHOLD

Camilla Sylling Clausen, generalsekretær i Alpinanleggenes Landsforening.

Regjeringen setter av 250 millioner til vedlikehold til alpinanlegg og tivoli. Alpinbransjen er blitt hørt, og anleggene får nå mulighet til å få dekket deler av kostnadene med vedlikehold og revisjonsarbeider på heisene.

– Vi er veldig glade for at regjeringen erkjenner de spesielle behovene denne bransjen har og bidrar til fortsatt fokus på sikkerhet, gjennom en særskilt ordning for alpinanleggene, sier generalsekretær i Alpinanleggenes Landsforening, Camilla Sylling Clausen.

– Bransjen måtte som kjent brått stenge ned all drift midt i høysesongen. En sesong som lå an til å bli rekordsterk, med glitrende forhold ute, rekordmengder snø og fulle bookinger i hele landet. Vi satte umiddelbart ned en liten krisegruppe med daglig ledere i noen av de største anleggene i Norge, for å kartlegge ulike behov og kommunikasjon rundt arbeidet med «krisepakker» for bransjen. Det har vært fire lange måneder med arbeid døgnet rundt.

En del av våre medlemmer har fylt kriteriene for å søke på den ordinære kompensasjonsordningen for næringslivet som kom tidligere i år, men har på grunn av utfordringene til sesongbedriftene, ikke fått så stor uttelling i denne ordningen. Så kom sesongtillegget de kunne søke på, der også en andel av medlemmene har kvalifisert. I tillegg har vi de ca 70 mindre alpinanleggene som drives på ideell basis. De venter fremdeles på ordningen som er varslet gjennom krisepakken fra Kulturdepartementet til idretten, som skal forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet, sier Camilla Sylling Clausen.

Alpinanleggenes Landsforening representerer over 200 medlemmer som driver skiheiser og alpinanlegg i Norge. Disse utgjør ca 95% av bransjen, som årlig har en heiskortomsetning på ca 1,4 milliarder kroner per vintersesong.