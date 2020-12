ALPINSESONGEN ER IGANG

Foto: SkiStar/Ola Mattson

Det har vært uvanlig mildt og lite snø i november, men endelig ser vi at en del alpinanlegg kan tilby åpne heiser og bakker. Anleggene som holder åpent er:

Kvitfjell, Storefjell, Myrkdalen, Skeikampen, SkiGeilo, Sjusjøen,Hovden og Uvdal.

Ventetiden på snø og kuldegrader har anleggene brukt til å forberede seg ekstra godt.

– Det er en kjensgjerning at vinteren og sesongstarten i alpinanleggene blir annerledes i år, på flere måter, sier generalsekretær Camilla Sylling Clausen i bransjeforeningen Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner. Foreningen organiserer 210 alpinanlegg og 8 av de største destinasjonsselskapene til fjells.

– Arbeidsgruppen hos Norske alpinanlegg og fjelldestinasjoner har siden i sommer arbeidet tett med myndighetene om smittevern i norske alpinanlegg. I dialog med FHI og kommuneoverlegene i Hemsedal og Trysil, har vi utarbeidet en grundig bransjeveileder for smittevern. Vi har laget et nasjonalt kommunikasjonsprogram med skilt og veiledning til alle anlegg, og vi har forberedt en trygg sesongåpning med ulike tiltak i lang tid.

Som eneste land i Europa har alpinbransjen i Norge krav til avstand til andre enn nærkontakter, i både skiheisen og i heiskøen. Anleggene vil i dagens situasjon kun ha norske gjester, og med det forholdsvis lave smittetrykket man i dag har i Norge, vil det være urimelig å sammenligne alpinanleggene i Norge med resten av Europa, der vi ser diskusjonen om total nedstenging. Bransjen og tilknyttede næringer i fjelldestinasjonene har god dialog lokalt og nasjonalt, og vi har tillit til at norske myndigheter følger situasjonen tett.

– Nå er det veldig hyggelig å komme med den gode nyheten om at vi endelig er i gang, sier Sylling Clausen. Så vil jeg gjerne si at vi gleder oss veldig til å se folk på ski igjen, og vi setter vår lit til at vi alle sammen spiller på lag i forhold til smittevern nå, så kan vi sammen sikre en lengst mulig og god vintersesong ute.

Skistar åpner Hemsedal

I hele høst har SkiStar jobbet intensivt sammen med destinasjonsselskapene, lokale og nasjonale aktører, inkludert helsevesen og bransjeorganisasjonene i Norge og Sverige, for å kunne tilby gjester et trygt og sikkert opphold på destinasjonene. De siste ukene har snøproduksjonen gått bra, i tillegg er det kommet en del natursnø. Hemsedal er nå klare for sesongåpning og er først ut av SkiStars destinasjoner. I Trysil pågår de siste forberedelsene for fullt og vil sammen med de svenske destinasjonene Sälen, Åre og Vemdalen, åpne i løpet av kort tid.

– Det er veldig gledelig at snøforholdene er såpass bra at vi endelig kan åpne vintersesongen og ønske gjester velkommen til Hemsedal. Vi har innført en rekke tiltak for å gjøre det trygt og smidig å besøke oss; i heiskøen, i varmestuene og når du lader opp SkiPasset. Det er også uhyre viktig at vi hjelper hverandre å følge myndighetenes restriksjoner og anbefalinger og tiltakene vi har innført. Alle har et stort ansvar. Som sagt ønsker vi alle velkommen til Hemsedal i vinter, men vi kan ikke ta ferie fra gjeldende coronarestriksjoner, sier Andreas Smith-Erichsen, destinasjonssjef i SkiStar Hemsedal.

– Sesongen blir annerledes, men vi tar ansvar og har gjort alt vi kan for å tilpasse oss situasjonen. Vi følger utviklingen nøye, ikke minst myndighetenes anbefalinger. Høyeste prioritet denne sesongen er at vi kan tilby våre gjester og ansatte et trygt og sikkert miljø i kombinasjon med bra skikjøring og minnerike fjellopplevelser, sier Stefan Sjöstrand, konsernsjef i SkiStar AB.

SkiStar St. Johann i Østerrike kommer etter et regjeringsvedtak å åpne heisene med begrenset kapasitet 24. desember, men hotell og restauranter vil være stengt til 7. januar.