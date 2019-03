AMERIKALINJEN – BOUTIQUEHOTELL MED HISTORIE I VEGGENE

Det har knyttet seg stor spenning til Oslos nye boutique-hotell Amerikalinjen, i det som tidligere var hovedkvarteret til rederiet Den norske Amerikalinje. Det intime hotellet har 122 unike rom og suiter, og en svært sentral plassering i forhold til Oslo S og opera-kvartalet Bjørvika. Nordic Hotels & Resorts er operatør.

– Amerikalinjen har vært et eventyrlig prosjekt fra dag én, og det er fantastisk at reisen nå for alvor er i gang. Hotellgjester og Oslos befolkning skal få muligheten til å oppleve historien som sitter i veggene, impulser fra omgivelsene rundt oss, og et progressivt, varmt og pulserende hotell- og restauranthus. Amerikalinjens beliggenhet midt i hjertet av Oslo, gjør hotellet til en unik møteplass for mennesker i bevegelse. Vi har jobbet med å finne en naturlig balanse mellom det gamle og nye, og vi som jobber her er ivrige historiefortellere av den rike historien som bygget representerer, sier hotelldirektør Wilhelm Hartwig.

– Tusenvis av historier om kjærlighet, møter mellom mennesker og kulturutveksling startet i akkurat dette ikoniske bygget. Nå legger Amerikalinjen ut på en splitter ny reise, med pulserende stemning og opplevelser gjennom fantastisk mat i Atlas Brasserie, jazzmusikk i Gustav og cocktails i baren Pier 42. En reise vi håper blir til en oppdagelsesferd for både norske og internasjonale gjester og besøkende, sier Petter A. Stordalen, eier av Nordic Hotels & Resorts.



Ansiktet utad, byggets opprinnelige fasade, er bevart. Det samme gjelder de aller fleste korridorer. Rommene er delikat utformet og preges naturligvis av den romslige takhøyden og de store vinduene. De gir gjestene overblikk, enten over smeltedigelen Jernbanetorget, den magiske Oslofjorden, eller hotellets egen bakgård. Badeværelsene er også blitt usedvanlig vellykkede.

Arkitekt for ombyggingen av huset til hotell er Kritt Arkitekter. Finske Puroplan står for interiøret. Gårdeier er Fremtind Forsikring.