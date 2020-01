ANNE-MARGRETHE TVEIT KÅRET TIL “ÅRETS HOTELIER”

Anne-Margrethe Tveit, direktør på Quality Hotel River Station i Drammen, ble kåret til ”Årets Hotelier” på HSMAIs store prisutdelingsfest på Scandic Fornebu torsdag kveld.

Det er HSMAI og Cornell Hotel Society Norway Chapter som står bak denne prisen, som består av et studieopphold på General Managers Program (GMP) ved Cornell School of Hotel Administration i New York.

I sin uttalelse sier juryen: Årets Hotelier har hatt hotellbransjen som sin arbeidsplass i en årrekke. Vinneren beskrives som en sterk og tydelig leder, med stor arbeidskapasitet. Hele tiden er målet å gi gode opplevelser for gjestene. Gjennom sin yrkeskarriere har Årets Hotelier ledet hoteller i forskjellige segmenter og av forskjellig størrelse, både veletablerte og nye.

2019 var et ekstra travelt år. Etter å ha avsluttet et stort utbyggingsprosjekt, ble hun satt til å lede et helt nytt hotellprosjekt, som åpnet dørene på slutten av året. Her fikk hun brukt sin lange erfaring både innen hotellutvikling, salg og rekruttering. Da hotellet åpnet, var ordrebøkene allerede velfylte. Dette er en hotelleder med masse energi, mot og begeistring.

De andre finalistene var:

Lisa Blom, hotellsjef Nyvågar Rorbuhotell – by Classic Norway Hotels

Gro Lillian Larsen Strømme, hotelldirektør Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Kjetil Vassdal, adm. dir. Scandic Nidelven, Trondheim

Guro Øsmundset, GM Radisson Blu Hotel & Conference Center, Oslo Alna