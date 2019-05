“ÅRETS UNGE LEDER I REISEBRANSJEN” – HAR LANG HORISONT I HOTELLBRANSJEN

Jørgen Holte (30) er kåret til “Årets Unge Leder i Reisebransjen 2018“. Det er HSMAI, sammen med HRR og andre aktører i bransjen som står bak “Årets Unge Leder i Reisebransjen” og “Årets Unge Hotelier“.

Jørgen Holte er idag Cluster Director of Sales for Radisson Hotel Group, og har omsetningsansvar for fire Radisson Blu hoteller og ett Radisson Park hotell i Oslo sentrum, deriblant to av landets største hoteller, Radisson Blu Plaza og Radisson Blu Scandinavia. Det betyr at det tilsammen er rundt 1500 rom som skal selges inn, 365 dager i året. Han sier selv at han har hatt flaks og vært på riktig sted til riktig tid, men resultatene tyder på at det ligger mye hard jobbing bak.

Når fikk du interesse for hotellbransjen?

– Jeg begynte i Radisson i 2015, men var interessert i hotellbransjen lenge før det. Jeg studerte markedsføring, salg og kommunikasjon på BI, der hadde vi en foredragsserie kalt “Rektor inviterer“, der bl.a. Olav Thon og Petter Stordalen besøkte oss. Jeg syntes deres historier var veldig fascinerende og fikk øynene opp for at hotellbransjen var spennende. Hoteller, med restauranter, barer, med mer, dreier seg om mennesker og opplevelser.

Hva gjør du på en vanlig arbeidsdag?

– Mandagene begynner med at vi får inn opplysninger fra hotellene om status for uken som kommer. Ellers er jeg tilgjengelig for teamet mitt og sørger for å holde aktivitetsnivået oppe. Det kommer også opp mange saker underveis når vi jobber med fem hoteller. Jeg prøver å være mye ute på hotellene for å føle markedet på pulsen og utveksle informasjon med den operative hotelledelsen. Vi har ansvar for alle segmenter; yrkesreiser, ferie/fritid og kurs/konferanser. Det dreier seg om alt fra overnattingsavtaler på hotellene, til alle slags arrangementer. Vi er også mye ute hos bedriftskunder og konferansearrangører, og ikke minst reise- og kongressbyråer. Det er viktig å bygge nettverk, dette er en bransje der man i høy grad selger på relasjoner.

Det er veldig interessant og spennende å få jobbe sammen med fem dyktige hotelldirektører og lære av dem, så vel som mine ledere og kolleger på hovedkontoret. Hotelldirektørene er krevende, men de stiller kravene sine på en fair måte, det har jeg stor respekt for. Vi representerer alle og tilstreber å være så nøytrale som mulig og tenke på hvert hotells beste. Hotellene er også akkurat så forskjellige at kundene kan finne det hotellet som passer best for dem. Det er en fordel å ha flere hoteller å tilby, og så får kunden ta det endelige valget til slutt.

Hva er det morsomste med jobben din?

– Det er jo alle de hyggelige menneskene man får lov til å jobbe med underveis. Når man jobber i cluster, slik jeg gjør, får man ta del i fem forskjellige verdener, med ledergrupper og andre som jobber med de forskjellige hotellene. Det er også morsomt å få til samspillet mellom hotellene og kundene, det er det vi jobber for. Det er ingenting som er bedre enn å selge inn arrangementer, uansett størrelse, som kundene setter pris på, så vel som hotellet, det er gøy. Å jobbe med teamet mitt av dyktige selgere, og prestere noe sammen, gir meg også utrolig mye.

Det er kommet mange nye hotellrom i Oslo i det siste, hvordan vil det slå ut for belegg og lønnsomhet?

– Det er kommet mye ny kapasitet og mer kommer, og det blir stor konkurranse om markedsandelene. Oslo er en spennende destinasjon og særlig ferie-/fritidsmarkedet hadde fin økning ifjor. Vi håper bedriftsmarkedet også styrker seg, ikke minst på møter og arrangementer. Konferansemarkedet har vært relativt flatt de siste 10 årene for Oslo, så der må vi jobbe litt mer for å tiltrekke oss arrangementer internasjonalt. Alt ialt er det positivt at ny hotellkapasitet av god kvalitet kommer inn i markedet, det har vi f.eks. sett i Stockholm. Det blir så klart mer utfordrende for oss, men det lever vi godt med og skjerper oss bare ytterligere – i tillegg er det veldig bra for byen. De nye muséene, Munchmuseet og Nasjonalmuseet, som åpner neste år, vil også bidra til å sette Oslo på kartet som kulturby og trekke flere turister.

Det tar nok litt tid å absorbere den økte hotellkapasiteten, men jeg tror på vekst i totalmarkedet. Er det mulig i Stockholm, er det også mulig i Oslo. Oslo er en spennende by som vokser raskt, over tid vil det være nok trafikk til alle.

Les hele artikkelen i HRR nr. 3