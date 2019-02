ATLANTIC – FØRSTE NORDISKE RADISSON-HOTELL MED BREEAM-SERTIFISERING

Som det første Radisson hotellet i Norden, og som et av få norske hoteller, er Radisson Blu Atlantic Hotel Stavanger nå blitt BREEAM-sertifisert. Denne verdensledende sertifiseringen anerkjenner at hotellet har bærekraftige, miljøvennlige løsninger, som er fordelaktige for gjestene, miljøet og hotellets effektivitet.

– For oss var det avgjørende å skape et hotell som gir gjestene best mulig opplevelser. Vi har som mål at hotellet skal være særegent og ha den perfekte kombinasjonen av design i verdensklasse og bærekraftige, miljøvennlige løsninger. Vi er veldig stolte over denne BREEAM-sertifiseringen, sier Tom Flanagan Karttunen, Area Senior Vice President Nord-Europa for Radisson Hotel Group.

BREEAM er den verdensledende metoden for vurdering og måling av bærekraftigheten til prosjekter, bygninger og infrastruktur. Det er en tredjepartssertifisering av de miljømessige, sosiale og økonomiske aspektene innen kategorier som helse- og innemiljø, energi, vann, materialer og forurensing.

Kun en håndfull av alle norske hoteller har oppnådd denne sertifiseringen.

Ifølge BREEAM er sertifiserte bygninger mer bærekraftige, og de forbedrer trivselen for mennesker som bor og arbeider i dem, de bidrar til å beskytte naturressursene og de er mer attraktive for eiendomsinvesteringer.

– For å oppnå BREEAM-sertifiseringen har vi nøye gjennomgått alle deler av hele bygningsstrukturen – fra utsiden til alle deler inne på hotellet, forklarer Tom Flanagan Karttunen og legger til:

– Det har vært en spennende oppgave å implementere bærekraftige og miljøvennlige løsninger, uten å gå på bekostning av de gode gjesteopplevelsene. Våre medarbeidere har svært høy bevissthet knyttet til bærekraftighet og for å sikre at fokuset fortsetter og følges opp, har vi kontinuerlige treninger og oppdateringer.