AVANSERT, NY VIKING-ATTRAKSJON I OSLO

Oslo har fått en ny, interessant turistattraksjon, The Viking Planet. Som navnet sier er det vikingenes historie som fortelles her, det har mange gjort tidligere, men her løftes det hele inn i det 21.århundre med det siste i VR-teknologi, for at de besøkende virkelig skal få en følelse av livet i vikingtiden. Alt som presenteres er digitalt, i form av film, hologrammer og VR, dette er noe av det mest avanserte i verden innen underholdningsteknologi. Turistene kan velge mellom 11 språk, inklusive mandarin, for å høre tekster om vikingenes levemåte og kultur.

– Vi merker allerede stor internasjonal interesse, og målet er at dette skal bli en attraktiv og nyskapende turistattraksjon. Vi har planlagt å åpne flere sentre. Etter Oslo blir det Bergen, Haugesund og flere store vikingbyer i utlandet, som Dublin og York. Serier som Game of Thrones og Vikings, og spill som Skyrim, viser jo at folk er svært interessert i universer inspirert av sagatiden, sier Rasmus Ramstad, adm. dir. i The Viking Planet AS og en av grunnleggerne. Selskapet eies av gründere, initiativtagere og en del større investorer fra Vestlandet, Kristiansand og Osloregionen.

The Viking Planet i Oslo er på 1600 kvadratmeter og ligger meget sentralt plassert på Fridtjof Nansens plass, ved Rådhuset. Her er det maksimalt plass til 400 besøkende samtidig. Beliggenheten er midt i blinken for cruiseturister og andre besøkende, men initiativtagerne ser også skoleklasser som en viktig målgruppe. Det vil også være mulig å leie hele The Viking Planet til events av forskjellige slag.

– Senterets kombinasjon av tradisjon og innovasjon, gjør The Viking Planet nyskapende i verdenssammenheng, både i reiselivs- og underholdningsindustrien. Vi vil sørge for at publikum får en unik opplevelse og at de samtidig lærer om vikinghistorien på en underholdende måte, sier Rasmus Ramstad.

De forskjellige filmene som vises er en blanding av fiksjon og fakta, men The Viking Planet byr også på fire andre, svært faktabaserte, interaktive opplevelser. Disse tar for seg skip og navigasjon, kvinner i vikingtiden, religion og tro, samt våpen og krig. En 270-graders kino viser filmen ”Vikingenes liv”, her kan publikum oppleve dagligliv og drama i vikingtiden på kloss hold, i full størrelse. Filmen ”Norvegr” setter vikingtiden inn i en europeisk, historisk sammenheng. Den opplevelsen de fleste vil huske best er nok ”The Ambush”, på norsk – bakholdet. Her blir man tatt med på et angrep i langskip, et sted på vestkysten av Norge i det niende århundre. Her er den avanserte teknologien Volumetric Capture – Virtual Reality tatt ibruk, med 4D stoler og kinolyd. Det føles nesten som å sitte i langskipet, mens brennende piler fyker forbi og det kjempes, mann mot mann.

Det er lagt ned mye arbeid og penger i å skape en så realistisk opplevelse som mulig, med stor sans for detaljer. Også filmmusikken er spesialkomponert. The Viking Planet samarbeider med Kulturhistorisk museum, Opplev Avaldsnes og forfatter og vikinghistoriker Kim Hjardar, for å sikre at innholdet er så historisk korrekt som mulig. Mesteparten av det publikum får se på senteret er filmet i Norge, blant annet på Haugalandet og Tjøme-området. I tillegg er den volumetriske VR-opplevelsen produsert hos RSA i London, selskapet til stjerneregissøren Ridley Scott. Dette er verdens første dramaproduksjon i Volumetric capture-VR.