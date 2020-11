BEGRENSER KRISEN MED TAKEAWAY

Gro Worren, eier og daglig leder på Sagene Lunsjbar. Foto: Katrine Lunke/Apeland

Sagene Lunsjbar har røtter tilbake til 1855, nå utfordres serveringstedet av coronapandemien. ­– Håpet vårt er at kundene som ikke vil komme på besøk tar med seg mat hjem, sier daglig leder Gro Worren.

I 2020 har coronaen skapt utfordringer som er helt uten sidestykke, selv for et sted med røtter strekker seg forbi både verdenskrigene og unionsoppløsningen med Sverige.

­– Det er fryktelig tungt. Nå er Oslo lukket igjen, for andre gang på bare noen måneder. I selskapslokalene i 2. etasje, som normalt rommer inntil 80 personer, får vi med de nye reglene maks ta imot cirka 25 gjester, forteller eier og daglig leder Gro Worren.

– Konseptet vårt er at stedet skal være en forlengelse av din egen stue. Nå som mange er redde for å gå ut av sin egen stue, merker vi det godt, fortsetter hun.

Kan takeaway forbedre situasjonen? Worren vet ikke, men vil prøve.

– Vi har inngått et samarbeid med Just Eat, slik at folk kan gå på nettet, eller bruke Just Eat-appen til å bestille mat fra oss. På denne måten kan de ta med seg maten hjem, hvis de kvier seg for å sitte i restauranten, forklarer hun.

Stedet har tilbudt digital bestilling av takeaway-mat også før, men gått bort fra det.

– Det ble faktisk for populært. Bestillingene hadde en tendens til å komme inn akkurat mens restauranten var på sitt travleste. Da ble det vanskelig for oss å opprettholde den gode kvaliteten gjestene fortjener, både i restauranten og hjemme, forklarer Worren.

Odd Stian Gullhav i Just Eat er i kontakt med mange restauranteiere over hele landet. Han registrerer at mange gjør som Sagene Lunsjbar.

– Serveringsbransjen står midt i en stor omstilling. Menyen legges ut på nettet og i app, slik at gjestene kan bestille mat til henting eller utkjøring. Dette skjedde før coronaen kom og er en naturlig utvikling. Pandemien har likevel bidratt til at mange restauranter tar raskere avgjørelser om modernisering enn de ellers ville gjort, sier Gullhav.

Han har en tydelig oppfordring til alle på Sagene som kjenner på at det er noen ekstra utfordringer for tiden:

– Vi bekjemper pandemien sammen. Samtidig må vi tenke på hvordan vi vil ha det når alt dette er overstått. Det er viktig at de som kan støtter de lokale butikkene og restaurantene, slik at de overlever og er klare til å betjene kundene når alt er tilbake til det normale.