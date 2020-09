BER EU-KOMMISJONEN STOPPE KARANTENE OG UTVIKLE EU TESTING PROTOCOL

Ursula von der Leyen, EU-kommisjonens president.

Over 20 organisasjoner og sammenslutninger innen reiseliv og turisme, over hele Europa, appellerer til EU-kommisjonen om å bytte ut dagens karantenebestemmelser med en EU Testing Protocol for Travel, for å redde levebrødet til mer enn 27 millioner europeere som jobber i denne sektoren.

I et brev til EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, påpekes det at fortsatt mangel på koordinasjon og sprikende reiserestriksjoner ødelegger reisebransjen.

Brevet er underskrevet av representanter for organisasjoner med over 5000 medlemsbedrifter innen alle sektorer av reisebransjen, samt fagorganisasjoner, bl.a. flyselskaper, lufthavner, flyprodusenter, jernbaneselskaper, cateringbedrifter, reisebyråer, turoperatører, hoteller, restauranter, fornøyelsesparker, taxioperatører og destinasjonsselskaper.

Organisasjonene vil at EU-kommisjonen skal ta en ledende rolle i å utvikle en EU Testing Protocol for Travel, for å unngå karantener, slik at grensene kan åpnes igjen.

Underskriverne peker på at European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) råder landene til ikke å innføre ekstreme reiserestriksjoner, som hverken er risikobaserte eller bevist effektive, der det allerede er covid-19 smitte i befolkningen, slik det er over hele Europa.

Dette initiativet kommer samtidig som lufthavnorganisasjonen ACI Europe kommer med tall som viser at det var en passasjernedgang på 73% i flytrafikken i de to første ukene av september, sammenlignet med de samme ukene i fjor.