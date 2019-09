BEST WESTERN BLIR FØRSTE HOTELLKJEDE PÅ GRØNLAND

Det er stor interesse for Grønland for tiden og i mai 2021 åpner Best Western Plus Hotel Ilulissat. Det bærekraftige hotellet med utsikt over Kirkebugten og Isfjorden vil bli bygget og drevet av en lokal investorgruppe og skal markedsføres i samarbeid med Best Western Hotels & Resorts.

Best Western Plus Hotel Ilulissat med 78 rom, restaurant og stor takterrasse, bygges og drives av en lokal investorgruppe bestående av brødrene Tommy og Frank Bagger, samt Jens Kristian Friis-Salling.

Hotellet vil være sentralt lokalisert i Ilulissat, en av Grønlands mest besøkte turistdestinasjoner. Siden Isfjorden kom med på UNESCOs verdensarvliste i 2004, har antallet besøkende til Ilulissat steget jevnt hvert år.

Hotellets drift vil bli særs bærekraftig da 100% av energiforbruket vil dekkes av fornybar energi, nærmere bestemt gjennom vannkraftverket i Paakitsoq.

Best Western Hotels & Resorts blir første hotellkjede og hotellvaremerke som etablerer seg på Grønland:

– Vi har vært involvert i eiernes tanker og planer fra starten av og har store forventninger til hotellets kvalitet. Ilulissat er en spennende destinasjon å få være med å markedsføre og distribuere hotellovernattinger til. Byen opplever økt etterspørsel og det investeres mye i infrastrukturen. Vi er naturligvis ekstra spente foran denne åpningen, da vi blir det første hotellvaremerket som etablerer seg på Grønland, en oppgave vi er stolte over at eierne har gitt oss, sier Søren Nystrøm, Country Manager Norway & Denmark for Best Western Hotels & Resorts.