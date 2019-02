BEST WESTERN KJØPER WORLDHOTELS

Best Western® Hotels & Resorts har kjøpt hotellkjeden WorldHotels™ med 300 unike premiumhotell og resorts på noen av verdens mest attraktive destinasjoner. Oppkjøpet av WorldHotels utvider Best Westerns totale tilbud, ved å tilføre premium- og luksushoteller til porteføljen.

– Det finnes en enorm synergi mellom Best Western og WorldHotels. Foruten at vi nå kan tilby hoteller i alle kategorier, skaper sammenslåingen store konkurransefortrinn for begge selskapene, sier David Kong, CEO i Best Western Hotels & Resorts. – Jeg har stor respekt for WorldHotels og ser et stort potensiale. Fokus de neste månedene vil være på å dra nytte av disse synergiene og samtidig jobbe for å opprettholde hvert enkelt hotells unike identitet. Geoff Andrew fortsetter som CEO for WorldHotels, noe vi er glade for, avslutter Kong.

WorldHotels kommer fortsatt til å skille seg ut med sitt personlige og individuelle tilbud, samtidig som hotellene vil dra nytte av Best Westerns ressurser, slik som e-handelsplattform, partnerskap, lojalitetsprogram, salgs- og markedsføringsstøtte, globalt distribusjonsnett og inntektsoptimering.

– Best Western er et av de største og mest respekterte hotellvaremerkene i verden, sier Geoff Andrew, CEO i WorldHotels. – Sammen styrker vi våre muligheter fremover og forbedrer WorldHotels nærvær i viktige markeder, hvor Best Western allerede er sterke, sier Andrew.

Best Western i Skandinavia har hatt en positiv utvikling de siste årene. I tillegg til en rekke internasjonale priser, har Best Western i Skandinavia vokst raskt gjennom oppkjøp av bl.a. Sweden Hotels, i tillegg til flere individuelle hoteller som har knyttet seg til kjeden.

– Vi ligger helt riktig i tiden, da flere og flere hoteller blir konsolidert i de store hotellkjedene, samtidig som markedet etterspør noe helt annet, sier Johan Kukacka, CEO i Best Western Hotels & Resorts i Skandinavia. – Å kunne tilby unike hoteller og opplevelser i ulike segmenter, er hva morgendagens reisende ønsker. Hotellene i WorldHotels er fantastiske eksempler på dette, og vi vil sørge for at hotellene beholder sine individuelle særpreg, avslutter Kukacka.

Kun ett hotell i Norge inngår i WorldHotels, Hotel Christiania Teater, Oslo.