BESTE INTERNASJONALE HOTELLKJEDE 13 ÅR PÅ RAD

For 13. år på rad har Radisson Hotel Group, med Radisson Blu og Park Inn by Radisson-hotellene, blitt kåret til beste internasjonale hotellkjede av “Grand Travel Awards” i Norge.

– Det er veldig gøy å få denne prisen så mange år på rad, fordi den er et resultat av våre medarbeideres fantastiske innsats. Vi har brukt de siste årene på å pusse opp våre hoteller og også forbedre servicen vi gir våre gjester, så denne utmerkelsen er til alle våre medarbeidere, sier Ronald Smithjes, Regional Director Norge, Danmark og Island i Radisson Hotel Group.

For å gi gjestene uforglemmelige hotellopplevelser satser Nordens ledende internasjonale hotellkjede for fullt på å gi førsteklasses service. Mange av kjedens hoteller er også nyrenovert, blant andre Radisson Blu hotellene i Oslo, Tromsø og Bodø. I tillegg satser Radisson Hotel Group sterkt på miljøbesparende tiltak ved hotellene.

Som eneste globale hotellkjede lanserte Radisson Hotel Group nylig et initiativ hvor de kompenserer karbonavtrykket for alle møter ved sine hoteller – helt uten kostnad for kunden.

– Det koster ingenting for våre kunder og det krever ingenting av våre kunder. Vi gjør det automatisk ved våre hoteller verden over, forteller Tom Flanagan Karttunen, sjef for Radisson Hotel Group i Nord-Europa.