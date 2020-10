BOCUSE D’OR EUROPE – TEAM NORWAY I FULL SVING

Team Norway 2020. Fra venstre: Gunnar Hvarnes, Christian André Pettersen, Even Strandbråten Sørum og Tom Victor Gausdal. Foto: Jonas Haarr Friestad

Pannestekt ålemalle fra Estland med norske høstgrønnsaker, og en trilogi av vaktler med to vegetariske tilbehør, står på den norske konkurransemenyen i Bocuse d’Or Europe i Tallinn fredag. Menyen er inspirert av høstens råvarer, og Team Norway satser på bærekraft i alt fra meny til presentasjon.

Team Norway, som består av kandidat Christian André Pettersen, commis Even Strandbråten Sørum, coach Gunnar Hvarnes og president Tom Victor Gausdal, startet konkurransen kl. 08.40. Tallerkenretten leveres kl. 13.40, og kl. 14.15 presenteres fatet. Prisseremonien finner sted i dag kl. 16.00

Se konkurransen her: https://norskgastronomi.no/2020/tallinn/



Tallerkenretten består av pannestekt ålemalle og med garnityr av syltet småløk, ristede kantareller, norsk skogsopp, mandelpotetputer, sprø potetchips, samt urter og blomster. Vanligvis er tallerkenretten satt sammen av adskilte enkeltelementer som skal harmonere sammen, men denne gangen har Christian André Pettersen, commis Even Strandbråten Sørum og coach Gunnar Hvarnes integrert alle elementene sammen, slik at retten minner mer om enn helhetlig restaurantopplevelse. Reglene ber ikke om det, men stenger ikke for det. Norge gjør her noe nytt, og bidrar med det til også å utvikle konkurransen videre.

Til fatretten serverer Christian André Pettersen en «Trilogi av vaktler». Her er hele vaktelen utnyttet. Fatretten består av lettrøkt vaktel, glasert med norske plommer og krydder, servert med potetravioli med vaktelrester, vaktellår fylt med fuglens lever og hjerte, samt honning-glasert selleriterte sammen med trøffeltang fra Lofoten og vakteleggkrem. De vegetariske garnityrene som serveres, er hjerteformet «løkpute» med rødbeter («Heart Beet») og grillet palmekål fylt med purreløkstokk.

I tillegg til en meny utviklet med tanke på å utnytte alle ressursene og redusere matsvinn, har teamet også tenkt bærekraft og gjenbruk i utforming av fatet vaktelretten presenteres på. Her er ulike elementer fra fat gjennom kandidatens konkurransekarriere de siste fem årene. Her kan du lese mer om dette: https://bocusedornorge.no/gar-redesign-europafinalen/

Det er syvende gang Bocuse d’Or Europe arrangeres, og Norge har stått på pallen hver gang til nå.