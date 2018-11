BODØ ER FULLBOOKET – MIDT I UKEN

– Årets så langt har vært veldig bra for Bodø, som er en av de tre beste hotellbyene i Norge, både på pris og belegg. Den store Nato-øvelsen har også bidratt til å øke belegget, sier Frank Kaspersen (bildet), direktør på Radisson Blu Hotel, Bodø.

– Vårt hotell har vært under oppussing store deler av sommersesongen, som er høysesong her. Da har vi hatt opptil 80 rom ute av drift, det er rundt 10 prosent av totalt antall hotellrom i Bodø. Vi har vært helt fullbooket på de rommene vi har hatt tilgjengelig.

Bodø er fullbooket, stort sett, tirsdager og onsdager, men resten av uken er det somregel tilgjengelig kapasitet. Midt i uken er det vanskelig å få hotellrom.

Det er planer om tre nye hoteller i byen fra 2020, to Choice-hoteller og et som Buchardt står bak. Det blir spennende å se om markedet greier å absorbere den nye kapasiteten, slik det skjedde i 2014 da Scandic Havet åpnet med 240 rom, da ble den nye kapasiteten absorbert ganske raskt.

Hotellene samarbeider målrettet gjennom VisitBodø, for å trekke konferanser og andre arrangementer til byen. Det er stor aktivitet i næringslivet i Bodø, noe som også genererer mye trafikk for hotellene. Vi har store bedrifter innen industri og fiskeri, i tillegg til Fylkesadministrasjonen, Luftfartstilsynet, Forsvaret, Helse Nord og ikke minst Universitetet, sier Frank Kaspersen.

– I Nordland har vi hatt en økning i det utenlandske ferie-/fritidsmarkedet i år, mens det har vært nedgang i det norske. Den store jobben hele Bodø og Saltenområdet har, er å fortelle, både nasjonalt og internasjonalt, at nordlyset, som man går i kø i Tromsø for å finne, kan man fint komme til Bodø for å se, vi får jo nordlys allerede i midten av august her. Men det er supert at Tromsø har gått opp veien for at vintermarkedet i Nord-Norge er blitt så bra. Litt av problemet i Bodø tidligere har vært at vi ikke har hatt så mange aktivitetstilbydere, de har ventet på turistene før de har laget aktivitetene. Aktivitetstilbyderne i Bodø har vært store i sommersesongen, men nå har de lagt opp et godt tilbud i vintersesongen også. Det er mye av det samme som finnes i Tromsø, ribkjøring, nordlyssafari, hundekjøring, besøk i sameleir, etc.

Oktober har vært en super måned, november ser også veldig bra ut, og så har vi julebordsesongen. Men selve vinteren i Bodø kunne vært mer aktiv.

Hos oss på Radisson Blu Hotel renoverer vi nå i vinter de siste 60 rommene, når de er klare er hele hotellet renovert, fra kjeller til tak, i løpet av tre år.

Jeg har vært litt over ett år i Bodø nå og trives veldig godt. Jeg bodde her en kort periode i 2003, da var byen nærmest som et veikryss å regne i forhold til slik Bodø er idag. En kulturby er vokst frem og iår vant Bodø prisen for “Norges beste sentrum” . Det er mye positivt som skjer her. Som hotelldirektør ser jeg også positivt på fremtiden. At det kommer flere hoteller, betyr jo bare at det også er andre som ser potensialet her, avslutter Frank Kaspersen, direktør på Radisson Blu Hotel, Bodø.

Les hele artikkelen i novemberutgaven av HRR